Dal 1° al 7 settembre la prima edizione dell'evento sportivo e sociale "Fondi Open Petrol Gamma"

Nella splendida location del Castello Caetani, a Fondi, lo scorso martedì 27 agosto è stata presentata la prima edizione del Fondi Open Petrol Gamma, torneo dal montepremi di 5000 euro in programma sui campi del Tennis Club Fondi in programma dal 1° al 7 settembre.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Fondi e della Federazione Italiana Tennis e Padel, hanno preso parte Leone Grossi, in rappresentanza dell’assessorato allo sport della Regione Lazio, Sonia Notarberardino, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fondi, che ha portato i saluti del sindaco Beniamino Maschietto, il direttore del Tennis Club Fondi Luigi Maggiacomo e l’organizzatore del torneo Luca Clarens. Beneficenza e socialità i temi trattati durante l’incontro che ha come scopo non solo quello di promuovere il tennis professionistico nella località pontina ma anche quello di promuovere una piattaforma solidale attraverso un torneo di beneficenza che vedrà il coinvolgimento delle associazioni locali “Allegra Brigata” e “LiberaMente”.

L’entusiasmo di Clarens Luca e Luigi Maggiacomo

Manca ancora qualche giorno al via della prima edizione del Fondi Open Petrol Gamma, ma tanti curiosi e appassionati non hanno fatto mancare il proprio supporto al torneo durante la conferenza stampa che ha visto anche la partecipazione di un numeroso pubblico.

Con Clarens – commenta il direttore del Tennis Club Fondi Luigi Maggiacomo - abbiamo pensato di riprendere quello che è stato il Memorial Peppino Parisella e dunque un evento importante per la città di Fondi che era arrivato negli anni fino ad un montepremi di 6000 euro. Abbiamo deciso di ripartire da qui e non vediamo l’ora di iniziare.

L’associazione Sport Vision – aggiunge l’organizzatore del torneo Luca Clarens - promuove lo sport attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di tutti i livelli. Il Fondi Open Petrol Gamma sarà un torneo di singolare maschile dal montepremi di 5000 euro al quale prenderanno parte 40 giocatori di alto livello provenienti da tutto il territorio nazionale. L’idea nasce dalla collaborazione con il maestro Luigi Maggiacomo e dalla volontà di far vivere alla Città di Fondi un torneo di tennis prestigioso e di alto livello. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, tra cui il title sponsor Petrol Gamma, oltre a tutte le istituzioni.

Durante la settimana del torneo sarà aperta una raccolta fondi per le associazioni che hanno come finalità l'integrazione nella quotidianità di ragazzi diversamente abili. “La manifestazione sarà articolata in due blocchi: oltre alle partite di tabellone – continua Clarens Luca – ci sarà un evento di beneficenza in programma il 5 settembre attraverso il quale vogliamo portare in campo, grazie allo sport, alcune tematiche sociali importanti facendo giocare i ragazzi delle associazioni “Liberamente” e “Allegra Brigata” per cui ringraziamo le responsabili Alessandra Forcina e Angela Carnevale. Sport Vision devolverà inoltre una percentuale di tutte le sponsorizzazioni a queste associazioni e organizzerà una raccolta fondi dal primo giorno del torneo fino alle finali”.

Le parole di Sonia Notarberardino e Leone Grossi

Quando mi è stato proposto questo evento con la finalità di coinvolgere le associazioni del territorio – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fondi Sonia Notarberardino – sono stata contentissima. Saremo presenti a bordo campo per il torneo di beneficenza, che si terrà il 5 settembre, allo scopo di dare continuità all'evento affinché i nostri ragazzi possano conoscere e affacciarsi al mondo del tennis.

Orgoglioso del progetto anche Leone Grossi: