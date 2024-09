Standing ovation per la 3 serata del Festival Riviera d'Ulisse

Il Festival Riviera d’Ulisse sta giungendo al suo apice. In un crescendo di emozioni, il Festival ha seguito le orme di Odisseo, sbarcando a Formia, al Museo Archeologico di Sperlonga, domenica 1 Settembre a Fondi a Palazzo Gaetani e martedi 3 Settembre giungerà al suo apice a Terracina, nei pressi del Tempio di Giove presso i locali di Villa La Librata.

Il Maestro Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, insieme al Maestro Luigi Carroccia hanno allietato i partecipanti del concerto di Fondi, con un repertorio d’eccezione hanno effettuato un concerto che ha esaltato i sensi dei partecipanti al concerto, fino alla meritata standing ovation.

Ora rimane l’evento clou del festival, il Trio per violino, violoncello e pianoforte con i maestri Markus Däunert, Violino, Knut Weber, Violoncello, Louis Lortie, Pianoforte, che si preannuncia come un evento di rilevanza internazionale, visto il prestigio e la fama dei tre maestri.

Si è ancora in tempo per partecipare a un evento di prestigio, in una location unica nel territorio pontino, prenotando al centropiktor@gmail.com.