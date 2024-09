Anche la nostra cittÃ  aderisce all'iniziativa "I Giorni dell'Appia"

Nell'ambito delle celebrazioni per il riconoscimento della Via Appia come 60° sito Unesco, il Comune di Fondi si unisce all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Provinciale di Latina, "I Giorni dell'Appia". Questo evento di grande rilevanza culturale mira a valorizzare il patrimonio storico-archeologico del territorio legato alla "Regina Viarum", la via Appia, la più antica e celebre delle strade romane, oggi ufficiale Patrimonio dell'Umanità Unesco.

L'evento: Domenica 22 settembre 2024 si svolgerà "La Fondi che non ti aspetti – Trekking alla scoperta della via Appia tra passato e presente", una giornata straordinaria dedicata alla storia e alla scoperta del percorso dell'Appia. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Fondi, consisterà in due trekking distinti ma complementari: uno tra le bellezze naturali e archeologiche del territorio e uno alla scoperta dei segreti urbani di Fondi.

«Un tratto di Appia antica perfettamente conservato immerso nella natura e un centro storico interamente attraversato dalla Regina Viarum con un Castrum integro: nessun’altra città italiana vanta queste due straordinarie peculiarità in un piccolo territorio. I Giorni dell’Appia - commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - consentiranno a tanti turisti di ammirare tutte queste meraviglie storiche con un programma di qualità sospeso tra storia e natura. Un sentito ringraziamento alla Provincia di Latina nelle persone del presidente Gerardo Stefanelli e del vice Vincenzo Mattei per aver dato la possibilità alla nostra città di partecipare ad un’iniziativa di spessore che consente ai Comuni pontini di fare rete a beneficio dell’intero territorio pontino».

Trekking storico-archeologico

Il primo appuntamento della giornata avrà luogo alle ore 15:00 con un percorso che si snoderà lungo l'antico tracciato della via Appia nella gola di Sant'Andrea, tra Fondi e Itri, a partire dal Ponte Filippo II. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare un patrimonio storico di inestimabile valore, che spazia dall'epoca romana a quella borbonica. Tra i principali punti di interesse che si incontreranno lungo il percorso vi sono: Il tracciato lastricato dell'età di Caracalla; La cisterna romana, un antico luogo di sosta; Il grandioso Ponte Filippo II, ricostruito nel 2004 dopo essere stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale; Il fortino di Sant'Andrea, eretto su un antico tempio di Apollo e teatro di battaglie nel Cinquecento; Diversi tratti di strada restaurati in epoca borbonica e napoleonica, come la via selciata del 1768 e la strada in opera poligonale romana.

Questo tratto della via Appia coincide con la Via Francigena, l’antica rotta dei pellegrini diretti verso Roma, Gerusalemme e Santiago de Compostela. Un'opportunità unica per camminare su un percorso che ha attraversato secoli di storia, immergendosi tra natura e archeologia.

Trekking urbano: il cuore antico di Fondi e il Castello Caetani. Alle 18:30, il secondo trekking urbano partirà dal Castello Caetani, con un tour alla scoperta del centro storico di Fondi, attraverso i secoli, dall'epoca romana fino al Medioevo. Il percorso si snoderà lungo Corso Appio Claudio, l'antico decumano massimo che attraversava il castrum romano, e permetterà di visitare luoghi di grande interesse storico, come: La "Portella", l'unica porta originale del castrum ancora esistente; Il quartiere ebraico di Fondi, testimonianza di una comunità fiorente e pacifica; Le "mura ciclopiche", imponenti testimonianze della Fondi antica.

Durante la visita, i partecipanti scopriranno come il volto della città si è trasformato nel corso dei secoli, con edifici, mura e strade che raccontano una storia di tolleranza e convivenza pacifica tra diverse comunità etniche e religiose. Fondi, infatti, fu a lungo un punto di passaggio fondamentale lungo la Via Appia, tappa obbligata per mercanti, pellegrini, crociati e briganti.

Curiosità e leggende: quando Topolino passò per Fondi. Un tocco di magia sarà offerto con il racconto dell'avventura di Topolino lungo la via Appia, narrata nel fumetto "Topolino e la via della storia" del 2023, dove l'eroe Disney attraversa Fondi, riscoprendo la storia e le meraviglie del territorio. Questo episodio è nato proprio per promuovere la candidatura della via Appia a sito Unesco.

Visita al Castello Caetani e conclusione. Al termine del trekking urbano, sarà possibile visitare il Castello Caetani, oggi Museo civico, e salire sulla terrazza per ammirare dall'alto il suggestivo panorama del centro storico di Fondi. Un momento perfetto per concludere una giornata all'insegna della scoperta e della cultura.

Informazioni pratiche. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Si consiglia di indossare scarpe comode per il trekking e di portare una bottiglia d'acqua.

Date e orari:

Raduno primo trekking: ore 15:00, Ponte Filippo II tra Fondi e Itri

Raduno secondo trekking: ore 18:30, Castello Caetani di Fondi

L'iniziativa, guidata da esperti ricercatori e storici, rappresenta un'occasione unica per conoscere la storia e le meraviglie di Fondi e della via Appia. Non mancate a questa giornata speciale per riscoprire il passato e vivere il presente tra i luoghi più affascinanti della "Regina Viarum".