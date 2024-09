Sabato 21 torna in città la cronoscalata sulla cima Pantani

Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Fondi la cronoscalata: gara a tempo sulla famosa “Salita di Pantani”.

L'appuntamento, per una giornata che prevede un intenso programma tutto dedicato al ciclismo, è per sabato 21 settembre.

Si partirà con la 13^ edizione della Esacrono, torneo a cronometro su strada in sei tappe aperto a tutti.

Si proseguirà con la 2^ cronoscalata – Gran Premio Cicli Rebike “La salita di Marco Pantani” con ritrovo alle 12:30 da Piazzale Padre Biagio, in località Querce.

Il primo concorrente partirà alle 14:30 e le successive partenze saranno distanziate di un minuto.

Sempre nel piazzale antistante la chiesa, alle 16:30, si terranno le premiazioni di entrambe le gare e un piccolo rinfresco.



L'iniziativa sportiva è nata allo scopo di far conoscere, visitare e percorrere in bici “la salita di Pantani” e, allo stesso tempo, di valorizzare il territorio fondano mettendo in risalto luoghi naturalistici favolosi e panorami mozzafiato tra i quali località "Le crocette", sito in cui si allenava, con la sua squadra Mercatone, il campione "Marco Pantani".

L'evento è dunque dedicato agli amanti delle due ruote, ma anche ai tifosi e a chi vuole semplicemente vivere una giornata nella natura godendo di una competizione sportiva di livello.

Un grande appuntamento in memoria di Pantani – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro – in grado di creare un'interessante tipologia di turismo sportivo. Il tutto valorizzando il territorio, lo sport e il ciclismo. Un ringraziamento agli organizzatori con l'invito alla cittadinanza a partecipare numerosi anche solo per assistere alla gara o per vivere il bellissimo territorio. Un ringraziamento al Parco naturale regionale dei Monti Aurunci e alla Provincia di Latina, non solo per il patrocinio, ma anche per la collaborazione organizzativa.



L'iniziativa, organizzata da Cicli Rebike con il patrocinio del Comune di Fondi, si inserisce nel programma ufficiale della Comunità Pontina dello Sport.

Per info: Enzo Martino (3384422099), Fabio (3935248932) o Mattia (3939485634).