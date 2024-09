Mercoledì 25 Il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro al FONDIfilmFESTIVA

L’ospite d’onore della XXIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse è l’esponente del cinema italiano più premiato al mondo. Vittorio Storaro – che alle ore 21.00 di mercoledì 25 settembre presso la Sala Lizzani prenderà parte a un incontro con il direttore artistico del festival Marco Grossi – ha ricevuto circa 180 riconoscimenti internazionali. Oltre ai tre Oscar conferitigli dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles per “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979), “Reds” (Warren Beatty, 1981) e “L’ultimo imperatore” (Bernardo Bertolucci, 1987), nell’arco della sua carriera ha fatto incetta di premi dalle più importanti Accademie cinematografiche – quella italiana con i David di Donatello, inglese con i BAFTA, spagnola con i Goya, americana con gli Emmy Awards ed europea con i Cinematography Awards – oltre ad aver ricevuto quattro lauree honoris causa.

Classe 1940, figlio di un proiezionista della Lux Film, Storaro incominciò giovanissimo a dedicarsi allo studio della fotografia, specializzandosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e ventun anni divenne il più giovane operatore alla macchina italiano. È riconosciuto come il più influente artista della luce della sua generazione. In cinquantacinque anni di carriera come Autore della fotografia cinematografica ha firmato le luci, le ombre e i colori di quasi tutti i film di Bernardo Bertolucci, collaborando anche con Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Paul Schrader, Carlos Saura, Dario Argento, Giuliano Montaldo e Woody Allen.

Come tutte le iniziative del festival, anche l’incontro con il Maestro Storaro è a ingresso gratuito. La Sala Carlo Lizzani sarà aperta al pubblico dalle ore 20.30.

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXIII edizione si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Fondi e Sperlonga, del patrocinio di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e della collaborazione di Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, Associazione Al di là dell’Autismo ODV e UniTre Fondi. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it.