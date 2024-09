Dal 3 al 15 ottobre la mostra fotografica "Raccontiamo Fondi" in occasione di Sant'Onorato

L’Associazione Pro Loco Fondi Aps è lieta di presentare la mostra fotografica "Raccontiamo Fondi", in programma dal 3 al 15 ottobre 2024 nella sala terranea del Castello Caetani di Fondi, in occasione dei festeggiamenti del santo Patrono della città Sant’Onorato. L’esposizione sarà aperta ogni giorno dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 20:30 (chiuso il mercoledì), offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle storie e nelle immagini di una Fondi d’altri tempi.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio e VisitLazio, e con il sostegno morale del Comune di Fondi – Assessorato alla Cultura, nasce dall’omonima campagna online. Grazie alla partecipazione spontanea dei cittadini, sono stati raccolti preziosi frammenti di vita: aneddoti, usanze e tradizioni che raccontano la storia di una comunità ricca di memoria. Attraverso queste testimonianze, la mostra restituisce uno spaccato autentico della Fondi del passato, rendendo vivi i volti e i luoghi di ieri.

Molte foto esposte sono state accuratamente restaurate e colorate dal talentuoso “Terracinese Pestifero” (profilo Facebook), esse donano nuova luce a immagini spesso sbiadite dal tempo, riportando in vita scene di quotidianità, festività e momenti di condivisione sociale. Oltre alle immagini, i racconti originali scritti dagli stessi cittadini che li hanno vissuti saranno accessibili attraverso QR code che rimandano a contenuti multimediali, ampliando l’esperienza con video e approfondimenti.

Questa mostra non è solo un tuffo nel passato, ma anche un servizio alla nostra comunità: un modo per mantenere viva la memoria collettiva e per riscoprire valori e emozioni che hanno caratterizzato la nostra città. - afferma il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli - Un grande ringraziamento va all’avv. Stefania Di Benedetto, che ha curato ogni dettaglio dell’esposizione, rendendo possibile questa straordinaria occasione di riflessione e condivisione.