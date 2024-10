Il 15 ottobre l'incontro per la prevenzione “Pensavo fosse amore invece era un abuso”

“Pensavo fosse amore invece era un abuso”: questo il titolo dell'incontro che si terrà il prossimo 15 ottobre, alle 10:30, presso il Palazzetto dello Sport. L'iniziativa è promossa dal Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio ed è dedicata agli studenti delle scuole superiori della città allo scopo di informare, sensibilizzare e prevenire fenomeni di violenza contro le donne sin dalle primissime relazioni adolescenziali.

Protagonista della mattinata la psicologa criminologa Roberta Bruzzone che dialogherà con Angelica Spalvieri e risponderà alle domande dei ragazzi che da giorni si stanno preparando all'evento con approfondimenti dedicati durante la programmazione scolastica.

Nel corso dell'incontro interverranno anche altri autorevoli relatori tra cui l'avvocato Luana Sciamanna, penalista esperta di violenza di genere e relazioni tossiche e la dottoressa Barbara Cerilli, consigliere provinciale nonché presidente della commissione Pubblica Istruzione, formazione e Pari Opportunità.

A fare da cornice ad una mattinata preziosa dal punto di vista dell'informazione e della prevenzione, sarà la mostra fotografica di Bernadett Funk.

Il tema della prevenzione dei macro e micro episodi di violenza contro le donne è e deve essere di attualità ogni giorno dell'anno – ricorda il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – gli abusi non hanno età ma parlarne a scuola con i ragazzi e le ragazze è fondamentale per trasmettere la sensibilità, la conoscenza e gli strumenti per far scattare il proverbiale campanello d'allarme e prevenire situazioni che potrebbero segnare per sempre la vita di una donna ma anche di un uomo.