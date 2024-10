Vocella sul caos in cittÃ  per la sicurezza assente e cittadini abbandonati

Da troppo tempo Fondi vive una condizione di anarchia crescente, dominata da gruppi sociali incontrollati che operano indisturbati nel cuore della città. La situazione è evidente: Fondi sembra priva di ogni forma di controllo e disciplina. Gli episodi di violenza e disordine, come quelli avvenuti durante la Fiera di Sant'Onorato, sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che si manifesta quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Il senso di impunità è ormai dilagante.

È innegabile che la mancanza di controlli, una politica superficiale sulla sicurezza, e una presenza insufficiente delle forze dell'ordine abbiano contribuito a creare un territorio senza regole. Come Fratelli d’Italia abbiamo più volte denunciato l'assenza di controlli seri, soprattutto sulla regolarità delle residenze degli stranieri, sia in centro che nelle periferie. Un'azione di verifica non solo migliorerebbe la sicurezza, ma contribuirebbe a combattere l’evasione della Tari e delle altre imposte locali, rimpinguando così le casse comunali.

Il problema della sicurezza a Fondi non è più solo evidente: è diventato drammatico. Furti, atti vandalici, risse tra bande. Siamo di fronte a una città dove la legge sembra non esistere più. È inaccettabile che i nostri cittadini debbano vivere nella paura, rinunciando alla tranquillità di una semplice passeggiata. Quanto accaduto durante la Fiera di Sant'Onorato rappresenta solo l'ennesimo campanello d'allarme, ma episodi di questo tipo sono ormai all'ordine del giorno.

Fratelli d’Italia non si arrenderà neppure a questa conclamata situazione. Chiediamo azioni immediate e incisive a tutela della sicurezza e dell’incolumità della nostra comunità. I fondani meritano di vivere in una città sicura e noi continueremo a lottare affinché vengano messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la loro protezione.

Avv. Luigi Vocella

Gruppo Fratelli d’Italia

Consigliere comunale di Fondi

Consigliere della provincia di Latina