Ufficializzata la convenzione tra CPIA 10 e Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi

E’ stata portata a termine e ufficializzata in data 18 novembre u.s. presso la sala Carlo Lizzani, in Via San Tommaso D'Aquino c/o Complesso San Domenico di Fondi (LT), la Convenzione tra il CPIA 10, diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Daniela Caianiello e dalla DSGA dott.ssa Emilia Giordano, e l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, rappresentato dal suo Direttore dott. Lucio De Filippis, e il contributo della dott.ssa Serina Stamegna, con la mediazione della Prof.ssa Ciccone Maria Concetta, referente CPIA della sede di Fondi, e la disponibilità e il supporto dei professori Francesco Giovanni Cofano, Luca Colozzo e Chiara Labbadia.

Grazie alla sottoscrizione di questa convenzione viene concesso l’utilizzo temporaneo della sala Carlo Lizzani, a titolo gratuito, per promuovere una vera integrazione degli alunni provenienti da culture diverse per dar vita a percorsi ordinamentali (PNRR – PRILS) in orario antimeridiano, indirizzato a cittadini stranieri presenti sul territorio fondano, soprattutto il coinvolgimento di molti più utenti in particolare, delle donne, mirante all'acquisizione della certificazione delle conoscenze della lingua italiana del QCER.

La piena integrazione passa anche, e soprattutto attraverso collaborazioni con enti e associazioni del territorio. L’obiettivo principale sarà quello di perseguire il raggiungimento della piena inclusione e la valorizzazione di ognuno, favorendo il massimo sviluppo possibile delle capacità personali e assumendo la diversità come valore di arricchimento.

Questa convenzione rappresenta la manifestazione di una prova tangibile per la realizzazione dell’obiettivo comune, ovvero rendere la cultura patrimonio e valorizzazione del territorio.