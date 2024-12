Azione sull'interrogazione discussa in consiglio in merito al ponte in via colle Troiano

Nel Consiglio Comunale di Venerdì 29 Novembre l’opposizione ha presentato su richiesta di Fondi in Azione l’ennesima richiesta aggiornamenti in merito ai lavori di Via Colle Troiano.

Un breve riepilogo di una storia che si prolunga da veramente troppo tempo: Già dall’amministrazione Zingaretti era stato disposto un finanziamento per il rifacimento del ponte, ma per una serie di ritardi e di equivoci nel passaggio alla giunta Rocca erano stati stornati i fondi, successivamente si è fatta una nuova richiesta ma non partiva da parte di Astral la gara per l’esecuzione dei lavori. Azione si era fatta carico della problematica e aveva posto all’attenzione del sindaco e dell’assessore il rischio di un ponte sempre più pericolante, finanche con una civile protesta su Facebook finché agli inizi del 2024 era stata predisposta la gara d’appalto e aggiudicata successivamente. Sembrava che tutto filasse nel migliore dei modi e che entro l’estate sarebbero iniziati i lavori, per questo Azione ha aspettato pazientemente, dando tempo agli organi competenti, ma nello stesso tempo monitorandoli, di adempiere a tutti gli atti necessari.

Purtroppo siamo arrivati a dicembre del 2024, e dopo quasi un anno non è stato compiuto nulla di sostanziale, mentre il ponte è sempre più pericolante. Mediante il consigliere regionale D’Amato abbiamo contattato il responsabile del progetto dell’Astral e la risposta è stata sconcertante: da parte di Astral ogni adempimento era stato completato e si aspettava da parte del comune la disponibilità dell’area cantiere e la pulizia del fosso, per potere compiere i lavori.

Per questo, approfittando del consiglio comunale abbiamo chiesto, di concerto con tutte le forze di opposizione, al consigliere Venditti di porre una interrogazione per avere chiarimenti, per cui scopriamo, che proprio nella giornata del 29 l’assessore Ciccarelli andava a fare richiesta di nulla osta a dei proprietari di terreni vicini per porre in opera il cantiere. Ringraziamo la disponibilità di queste persone, che hanno dato un sostanziale contributo per la risoluzione di questo problema, e ancora una volta il nostro interessamento porta fortuna a questo ponte, appena ci interessiamo avviene qualcosa che consente di fare un passo avanti per la risoluzione di questo problema, vorrà dire che a ogni consiglio comunale faremo una interrogazione in merito, probabilmente, un passo alla volta, un giorno potremo attraversare questo ponte in maniera da non temere che crolli.

Vogliamo sperare che presto si chiuda questa problematica, un importante tassello della viabilità locale, e che si migliori anche il bivio vicino il monastero San Magno, a nostro avviso la rotatoria messa lì in fase sperimentale non risolve i problemi, che sono l’eccessiva velocità quando si proviene da Via Rene o da Via Colle Troiano, dei dissuasori e una adeguata segnaletica a nostro avviso sarebbero più adeguati.