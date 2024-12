Pubblicato lo Speciale Natale 2024-2025, gratuito e multimediale a cura della Pro Loco

La Pro Loco di Fondi è lieta di annunciare la disponibilità gratuita dello speciale "Natale 2024-2025", un viaggio emozionante tra tradizioni, eventi e cultura, pensato per celebrare l'incanto del Natale nella città di Fondi. Il file PDF può essere scaricato gratuitamente dal sito ufficiale www.prolocofondi.it e attraverso tutti i canali social della Pro Loco.

Un Natale Ricco di Emozioni

Lo speciale non si limita a informare ma offre una narrazione coinvolgente del Natale a Fondi. Si possono rivivere i sapori, i suoni e le tradizioni della città, con un focus speciale sulla condivisione e l'inclusione, rendendo il Natale un momento di partecipazione e gioia collettiva.

Contenuti del Numero Speciale

Il numero speciale rappresenta una vera immersione nell'atmosfera natalizia della città di Fondi, con un programma ricco di eventi, tradizioni e attrazioni per tutte le età:

Eventi e manifestazioni : dettagliate informazioni sugli appuntamenti dal 29 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, tra cui concerti, spettacoli teatrali, mercatini artigianali e street food festival.

: dettagliate informazioni sugli appuntamenti dal 29 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, tra cui concerti, spettacoli teatrali, mercatini artigianali e street food festival. Attrazioni principali : la pista di pattinaggio in Piazza De Gasperi, i presepi artistici del Maestro Marcello Cassoni nel Chiostro di San Domenico, e le luminarie che illuminano il centro storico.

: la pista di pattinaggio in Piazza De Gasperi, i presepi artistici del Maestro Marcello Cassoni nel Chiostro di San Domenico, e le luminarie che illuminano il centro storico. Percorsi di cultura e tradizione : iniziativa dedicata al "Natale e Giubileo", che intrecciano spiritualità e storia, con il Giubileo del 1300 di Bonifacio VIII come tema centrale.

: iniziativa dedicata al "Natale e Giubileo", che intrecciano spiritualità e storia, con il Giubileo del 1300 di Bonifacio VIII come tema centrale. Gastronomia e tradizioni locali : un viaggio tra i sapori della tradizione fondana, dai dolci natalizi fatti in casa alle pietanze della vigilia, raccontati con passione.

: un viaggio tra i sapori della tradizione fondana, dai dolci natalizi fatti in casa alle pietanze della vigilia, raccontati con passione. Rubriche speciali : un racconto toccante su come si viveva il Natale nei Fondi del passato e la celebrazione del 50° anniversario del Premio Nazionale Teatro Fondi "La Pastora".

: un racconto toccante su come si viveva il Natale nei Fondi del passato e la celebrazione del 50° anniversario del Premio Nazionale Teatro Fondi "La Pastora". Tradizioni Locali : Racconti di Natale della Fondi di un tempo, con aneddoti, storie e usanze che evocano il calore della comunità e la magia del passato.

: Racconti di Natale della Fondi di un tempo, con aneddoti, storie e usanze che evocano il calore della comunità e la magia del passato. Natale Green: Attività natalizie ecologiche presso il Parco Nicholas Green.

Iniziative Culturali e Storiche

Quest'anno il Natale sarà arricchito da eventi unici come il simposio storico sul Natale nel Medioevo e una serie di attività dedicate al Giubileo 2025, celebrando la storia di Fondi come nodo cruciale lungo la Via Appia Antica, patrimonio UNESCO.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il file interattivo, visitate www.prolocofondi.it. Unitevi a noi nel celebrare la magia del Natale a Fondi e condividete con la vostra famiglia e i vostri cari il calore e la tradizione della nostra comunità.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Fondi!