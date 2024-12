Il mercato domenicale del 22 e 29 dicembre prolungato fino alle ore 16.00

Sono numerose le Amministrazioni Comunali delle Provincie di Latina e di Frosinone che accogliendo le richieste della nostra Associazione, o autonomamente, hanno deciso di anticipare lo svolgimento dei mercati settimanale che ricadono con le Festività del Santo Natale, di Santo Stefano o di Capodanno, o di prolungarli nell’orario di attività per consentire agli utenti di non rinunciare alla spesa durante le Festività e per non far perdere utili giornate di mercato agli ambulanti.

Sicchè i mercati, con il loro assortimento, con le loro voci, i profumi, i colori, e la vastità e convenienza dei prodotti saranno aperti ad accogliere i consumatori desiderosi di approfittare delle occasioni al giusto prezzo nel rapporto qualità-prezzo.

FONDI ed AQUINO, domenica prossima, prolungano il mercato fino alle ore 16 ed alle ore 19

GAETA, anticipa il mercato di Natale a Lunedi 23 dicembre

FORMIA e MINTURNO, anticipano il mercato a Martedi 24 e 31 dicembre

PRIVERNO, anticipa al lunedi 23 e 30 dicembre

PONTINIA, anticipa a Lunedi 23 dicembre

TERRACINA, anticipa a martedì 24 dicembre

ANZIO, anticipa a lunedì 23 e 30 dicembre.

L'Associazione Nazionale Ambulanti ANA-UGL desidera ringraziare tutti i Sindaci, gli Assessori, i Dirigenti SUAP e della Polizia Municipale che hanno reso possibile lo svolgimento dei mercati anticipati o prolungati e rivolge un augurio di Buone Feste e di Felice anno nuovo a tutti.