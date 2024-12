Resoconto del consiglio del 18 dicembre con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

La seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre 2024 è stata aperta con gli auguri che i ragazzi del centro diurno per minori Magicabula hanno rivolto al Consiglio comunale.

Il biglietto di auguri è stato accompagnato da un dono per ogni membro dell’Assise, realizzato dai ragazzi nell’ambito dei laboratori educativi e ricreativi del centro.

Dopo un fragoroso applauso, il Consiglio è entrato nel vivo con l’appello e l’approvazione dei verbali della seduta precedente (14 favorevoli e 3 astensioni).

Il secondo punto all’ordine del giorno, l’indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e alle attività produttive e terziarie per l’anno 2025-2027, è stato illustrato e argomentato dall’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio Claudio Spagnardi.

Lo stesso, nello spiegare come si trattasse di un punto propedeutico al bilancio di previsione finanziario, ha illustrato l’attività svolta negli ultimi mesi dall’amministrazione e dal settore competente per incrementare la disponibilità di alloggi popolari.

Mediante un apposito avviso pubblico per il reperimento di aree private – ha spiegato Spagnardi – abbiamo individuato due possibili terreni idonei per l’edilizia popolare. Siamo ora in contatto con l’Ater per effettuare specifiche richieste di fondi a enti sovracomunali e procedere eventualmente con un progetto compatibile con le superfici disponibili. Abbiamo, inoltre, avanzato una richiesta di finanziamento per ristrutturare altri due immobili e, contestualmente, si sono conclusi i lavori in altri due appartamenti ricavati in un bene confiscato alla criminalità e affidato al Comune di Fondi. Alloggi che, nei prossimi giorni, saranno assegnati agli aventi diritto con scorrimento dell’apposita graduatoria. Sei immobili, sempre appartenenti all’elenco dei beni confiscati alle mafie, erano già stati precedentemente destinati a edilizia economica e popolare e un altro, che ci verrà trasferito a breve dall’Agenzia (ANBSC), verrà destinato, con apposita delibera, al medesimo scopo.

Pur dichiarando l’indisponibilità di aree e fabbricati – ha concluso – ciò non vuol dire che l’amministrazione non si stia muovendo su vari livelli per fare fronte ad una necessità reale di cui siamo ben consapevoli che è quella di reperire nuovi alloggi per l’edilizia popolare.