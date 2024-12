Dal 27 al 29 dicembre "Natale e Giubileo: un viaggio di tre giorni nella storia tra tradizioni e spiritualità"

Dal 27 al 29 dicembre 2024, la città di Fondi ospiterà l’iniziativa culturale e spirituale intitolata "Natale e Giubileo: un viaggio di tre giorni nella storia tra tradizioni e spiritualità". Il primo evento sarà il simposio “Giubileo e Papa Bonifacio VIII, Natale nel Medioevo”, che si terrà venerdì 27 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala Conferenze del Castello Caetani - Museo Civico di Fondi.

Il simposio, organizzato dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps, con il patrocinio del Comune di Fondi e il sostegno di numerosi partner locali, si propone di approfondire aspetti storici, culturali e religiosi legati al Natale nel periodo medievale. In particolare, sarà esplorato il Giubileo del 1300, indetto da Papa Bonifacio VIII, figura centrale nella storia della Chiesa e strettamente legata alla città di Fondi attraverso il conte Roffredo III Caetani. La sua opera nel consolidamento del Castello Caetani e del Palazzo comitale rappresenta un’eredità tangibile di quel periodo storico.

Il programma del simposio

La giornata vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi ed esperti del settore:

Maria Cristina Recco, direttrice del Museo del Castello Caetani di Fondi;

Raniero De Filippis, rappresentante dell'Associazione Onorato Il Caetani;

Giuseppe Nocca, docente ed esperto di archeonutrizione e tradizioni popolari;

Don Guerino Piccione, presidente dell’Associazione “Circolo Culturale Cattolico San Tommaso d’Aquino” di Fondi;

Don Gianni Cardillo, parroco della chiesa di San Pietro di Fondi;

Stefania Di Benedetto, ricercatrice storica e direttrice della Pro Loco di Fondi.

A moderare l’evento sarà Gaetano Orticelli, giornalista e presidente della Pro Loco Fondi.

I temi affrontati spazieranno dalle tradizioni natalizie dell'antica Roma, passando per la cristianizzazione della festività, fino agli sviluppi culturali e spirituali del Natale medievale. Un’attenzione particolare sarà riservata all’impatto del primo Giubileo del 1300, un evento che non solo trasformò la religiosità popolare, ma anche l’assetto sociale e politico dell’epoca.

Un Natale ricco di cultura e spiritualità

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma "Un Natale d’inCanto", che anima la città di Fondi durante le festività. La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Castello Caetani di Fondi - Museo Civico, l’Associazione “Circolo Culturale Cattolico San Tommaso D'Aquino” - Fondi, l’Associazione Il Drappo dell’Assunta, l’Associazione Araldica Contado d’Aquino - APS, l’Associazione Onorato II Caetani, le parrocchie San Pietro Apostolo e Santa Maria di Fondi, il Centro Culturale Il Cortile dell’Aquinate, la Camera di Commercio Frosinone Latina, la Banca Popolare di Fondi e La Fondi Nascosta.

Informazioni pratiche

La partecipazione al simposio è libera e gratuita. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare il numero 329 776 4644 (anche via WhatsApp).

Non perdete l’occasione di immergervi nella storia e nelle tradizioni che hanno segnato il Natale e il Giubileo nel Medioevo, in uno scenario unico come il Castello Caetani di Fondi.