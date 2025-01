Il comune attiva un progetto con il Servizio civile presso il Museo civico archeologico (Castello Caetani)

C’è tempo fino alle 14:00 del 18 febbraio 2025 per aderire al Servizio Civile Universale. Il Comune di Fondi ha attivato un progetto, con un massimo di tre candidature, da svolgersi presso il Museo civico archeologico (Castello Caetani).

I candidati selezionati si occuperanno di accoglienza turistica e di altre mansioni gestionali coordinate dagli uffici competenti e dalla direttrice del polo museale Cristina Recco.

Tutti i progetti, compreso quello attivato dal Comune di Fondi e denominato “Insieme al Museo – valorizzazione del Castello Caetani), hanno durata 12 mesi e impegneranno i ragazzi 5 giorni a settimana (25 ore settimanali), per un compenso di 507.30 euro al mese.

Possono candidarsi i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Abbiamo riscontrato – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – che il progetto maggiormente coinvolgente e stimolante per i candidati è sempre risultato nel corso degli anni quello attivato presso il Museo Civico. I ragazzi, che spesso sono studenti universitari, hanno la possibilità di praticare le lingue e di esercitarsi in attività a diretto contatto con il pubblico; possono inoltre approfondire tematiche interessanti quali la storia e l’archeologia. Abbiamo quindi deciso di aderire nuovamente al Servizio civile, sfruttando questa preziosa opportunità offerta dal Dipartimento per le politiche giovanili in collaborazione con Anci Lazio, con un progetto interamente dedicato al Museo. L’auspicio è che i candidati siano motivati ed entusiasti di fare questa esperienza personale e di mettersi al servizio della collettività.