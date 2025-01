Il PD sulla sicurezza stradale che deve essere una prioritÃ  per il nostro territorio

Un’altra tragedia ha colpito il nostro territorio: Mohan Lal, bracciante agricolo, ha perso la vita in un incidente stradale, travolto e poi abbandonato lungo la strada. Un dramma che si aggiunge a una lista troppo lunga di vittime della mancanza di sicurezza sulle strade della piana di Fondi. Questo è un problema oramai diffusissimo, al quale la politica deve dare una risposta concreta. È inaccettabile che si possa morire rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, soprattutto quando queste tragedie possono essere prevenute.

La sicurezza stradale deve diventare una priorità per la politica locale. Noi del Partito Democratico di Fondi sosteniamo con forza le richieste avanzate anche da altre forze politiche e condividiamo l'urgenza di mettere a fuoco le problematiche infrastrutturali del nostro territorio. Le condizioni in cui versano le nostre arterie stradali rappresentano talvolta un pericolo concreto per chi le percorre quotidianamente, sia in auto che a piedi o in bicicletta. È tempo di interventi concreti e coordinati per garantire sicurezza e dignità.

Tra le proposte che riteniamo fondamentali:

La realizzazione di piste ciclabili sicure e illuminate, utilizzando, ad esempio, gli argini dei canali di bonifica per creare percorsi che colleghino le contrade al centro cittadino e Fondi al mare.

Il controllo della velocità lungo le principali arterie stradali e una maggiore regolamentazione delle biciclette a pedalata assistita.

La distribuzione gratuita di giubbetti catarifrangenti ai lavoratori agricoli.

L'amministrazione prenda l'impegno di sollecitare interventi urgenti di manutenzione e sicurezza presso le sedi istituzionali competenti in materia.

In aggiunta, accogliamo con favore le richieste avanzate da Fondi Vera per la messa in sicurezza della Strada Regionale 637, e ribadiamo la necessità di interventi sistematici come il rifacimento del manto stradale, la sostituzione dei guard-rail danneggiati e il miglioramento della segnaletica. Sono misure che non possono più essere rinviate e che richiedono la collaborazione tra il Comune di Fondi, la Regione Lazio, e ASTRAL. La sicurezza non deve essere una promessa, ma una realtà concreta.

Questo è il nostro impegno, come dovrebbe essere quello della politica tutta. Perché tutti possano tornare a casa in sicurezza. Una città ed una politica dignitose si misurano anche da questo, dell'attenzione reale che sia ha sui problemi delle persone, quindi sulle loro vite.