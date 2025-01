Finanziamento di oltre un milione di euro per la ristrutturazione del Centro per l'Impiego

In arrivo 1.110.000 euro per il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria dei locali che un tempo ospitavano il Centro per l’Impiego in Corso Appio Claudio: l’ufficialità è arrivata con una deliberazione della giunta regionale lo scorso 9 dicembre.

È la notizia che attendevamo da tempo – commenta entusiasta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - riportare il Centro per l’impiego in una posizione centrale e facilmente raggiungibile anche da giovanissimi e persone non automunite, dedicargli una sede adeguata e funzionale e restituire ad un servizio fondamentale per la collettività l’importanza che merita erano gli obiettivi che ci eravamo posti sin dal giorno della chiusura della sede di Corso Appio Claudio. Purtroppo, il Comune di Fondi non avrebbe mai avuto le risorse necessarie per affrontare la ristrutturazione radicale di un immobile le cui condizioni non erano da tempo compatibili con un pubblico servizio. Voglio ringraziare innanzitutto la direzione del Mof per aver subito accolto le nostre richieste ospitando il Centro per l’impiego per un periodo di tempo ancora non concluso considerando i tempi di esecuzione dei lavori. Un altro doveroso ringraziamento va al governatore Francesco Rocca, alla giunta e in particolare all’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito Giuseppe Schiboni che ha fatto personalmente visita alla nostra città per approfondire, conoscere e toccare con mano le criticità descritte tramite le numerose interlocuzioni; era il 6 novembre, giorno del quarantennale della scomparsa del Maestro Domenico Purificato: appena un mese dopo è arrivata la lieta notizia. Il finanziamento è sicuramente frutto dell’intensa attività di interlocuzione ma anche di un’attività politica attenta, con persone come l’assessore Schiboni che dedicano la giusta importanza anche alle periferie regionali.