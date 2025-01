Tutti gli eventi in programma in occasione del Giorno della Memoria

Scuole, associazioni, volontari ed Enti insieme per ripercorrere la storia, riflettere e non dimenticare: quest'anno, in occasione del Giorno della Memoria che ricorre il 27 gennaio, in un'ottica di collaborazione e supporto reciproco, Comune di Fondi e Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi stanno promuovendo insieme una serie di iniziative in programma dal 25 gennaio al 9 febbraio. Eventi diretti trasversalmente a tutte le fasce della popolazione, che abbracciano la cultura ad ampio spettro, dal cinema alla musica, dalla narrativa alla letteratura, e che conducono il cittadino nei luoghi cittadini più rappresentativi in questa giornata densa di significati come la Giudea o il Museo del Medioevo Ebraico.

L'obiettivo che ci siamo dati – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è quello di fare in modo che il 27 gennaio non sia un singolo giorno ma un momento di riflessione prolungata e collettiva, in grado di travalicare la singola ricorrenza e lasciare un'eco tale da riverberare a lungo nelle nostre coscienze. Un ringraziamento va al direttore del Parco Lucio De Filippis e al commissario Giuseppe Incocciati con i quali riusciamo sempre ad attivare collaborazioni proficue sotto ogni aspetto e punto di vista. L'auspicio è che il pubblico possa godere di interessanti momenti culturali e coinvolgenti spettacoli artistici riflettendo e ripercorrendo la storia affinché quanto accaduto non si ripeta.

Il Giorno della Memoria – aggiunge l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - è un'occasione per rivivere il passato con gli occhi dell'attualità ma anche per fare della cultura uno strumento di riflessione. Il programma prevede infatti momenti artistici che affrontano temi esistenziali e portano inevitabilmente lo spettatore a interiorizzare ed elaborare gli argomenti trattati. Lo scorso anno abbiamo fatto questo lavoro leggendo e analizzando dei libri, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, quest'anno abbracciamo il cinema, ma anche la narrativa, la religione, la musica, la recitazione, la danza e molto altro. Il tutto nei luoghi più significativi della nostra città.

Gli eventi organizzati in occasione del Giorno della Memoria a Fondi.

25 gennaio 2025 - ore 17:30 – Adulti e ragazzi

Incontro con Riccardo Tavani, direttore culturale del cinema Farnese di Roma. Dialogo con Stefano Manzo e Rossella Fusco. A seguire proiezione film di animazione “Una tomba per le lucciole” realizzato dallo studio Ghibli in collaborazione con l'Associazione Respiriamo Cultura. Evento organizzato nell'ambito dell'iniziativa “Nelle periferie dell'esistenza KRISIS”, per il ciclo “Memorie, Testimonianze r-esistenze”.

Luogo: Sala Lizzani, Complesso San Domenico.

26 gennaio 2025 - ore 18:00 – Adulti e ragazzi

Concerto-spettacolo "Canti per la pace" in collaborazione dell'Associazione Compagnia Errare Persona.

Un viaggio nel Mediterraneo attraverso canti sacri e brani ebraici, libanesi, sefarditi, palestinesi e della tradizione italiana. Letture del vecchio testamento e dal diario di Etty Hillesum. In scena Damiana Leone (Drammaturgia, regia e interpretazione), Michele Bucciarelli (chitarra), Robertino Carisi (fisarmonica). Prenotazione obbligatoria 3384966864.

Luogo: Museo Ebraico in Largo Elio Toaff.

09 febbraio 2025 – 17:30 – Adulti e ragazzi

Incontro con Tony Saccucci nell'ambito del ciclo “Memorie, testimonianze, r-esistenze”. Dialogo con Marco Grossi e Salvatore Mazziotti. Spettacolo artistico a cura della Gym Center. A seguire proiezione de "Il lavoro filmografico di Tony Saccucci dal film Marcia su Roma a Controluce". Presenta Robert Rivera. Con la partecipazione straordinaria dell'attore Michele Eburnea (Vincitore del David di Donatello Giovani 2024).

Luogo: Sala Lizzani, Complesso di San Domenico.

27-31 gennaio 2025 - Scuole

Visite guidate, letture, performance, proiezioni e laboratori riservati agli studenti.

Luogo: Museo Ebraico e Sala Lizzani.

Eventi organizzati con i patrocini del Comune di Fondi, del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Regione Lazio.