Il ministro Lollobrigida visita lo stand del MOF alla Fruit Logistica di Berlino

Grande interesse e partecipazione per la prima giornata del MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi alla Fruit Logistica di Berlino, la fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo internazionale. L’evento inaugurale nell’Arena MOF, dal titolo “La storia del nostro futuro”, ha celebrato i 50 anni del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi con un confronto tra imprenditori e rappresentanti istituzionali sulla crescita del settore e le strategie future.

A rendere ancora più significativo il debutto del MOF alla fiera è stata la visita del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che si è intrattenuto a lungo presso lo stand, dialogando con il presidente Bernardino Quattrociocchi, l’amministratore delegato Enzo Addessi, il direttore Roberto Sepe e le aziende del MOF. Un momento di confronto diretto sulle prospettive del comparto ortofrutticolo e sul ruolo centrale del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi come hub strategico per la filiera.

Ad accompagnare il MOF in questa importante esperienza internazionale, alcuni partner strategici e soci di rilievo, tra cui la Camera di Commercio di Frosinone Latina e la Banca Popolare di Fondi, che condividono l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del settore ortofrutticolo attraverso strumenti finanziari e progettualità mirate.

Nel corso del focus inaugurale, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, ha sottolineato il ruolo centrale della tradizione come leva per lo sviluppo futuro:

Il MOF è un modello di eccellenza riconosciuto, un sistema che ha saputo coniugare la forza della sua storia con una visione proiettata al futuro. Oggi più che mai, per competere nei mercati globali, dobbiamo investire in tecnologia, digitalizzazione e logistica avanzata. Stiamo lavorando affinché la nostra piattaforma sia sempre più efficiente, capace di garantire velocità, trasparenza e servizi all’altezza delle sfide del mercato. In questo contesto, la viabilità e le infrastrutture di collegamento rappresentano un aspetto cruciale: migliorare i collegamenti significa migliorare l’efficienza della nostra intera filiera. Il nostro impegno è quello di rendere il MOF sempre più un punto di riferimento per il settore ortofrutticolo internazionale, combinando innovazione e sostenibilità per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.