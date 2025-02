Secondo giorno del MOF alla Fruit Logistica: Osservatorio Prezzi e Intelligenza Artificiale per rivoluzionare la formazione dei prezzi

Prosegue con grande interesse la partecipazione del MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi alla Fruit Logistica di Berlino. La seconda giornata della fiera ha visto al centro del dibattito l’Osservatorio Prezzi MOF e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale, una grande novità che punta a rivoluzionare il settore migliorando la trasparenza e l’efficienza della filiera ortofrutticola.

All’incontro, svoltosi presso l’Arena MOF, hanno partecipato Salvatore De Meo, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura, Bernardino Quattrociocchi, presidente MOF, Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina e Gianluca Notari, direttore Area Sviluppo MOF. Le conclusioni sono state affidate all’amministratore delegato MOF, Enzo Addessi.

L’Osservatorio Prezzi MOF rappresenta un passo innovativo per il settore, garantendo maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi dell’ortofrutta. Grazie all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, il nuovo sistema di monitoraggio digitale raccoglie e standardizza i dati provenienti dai gestionali degli operatori, fornendo quotazioni aggiornate in tempo reale e analisi storiche sull’andamento del mercato. Questo strumento elimina le asimmetrie informative e consente agli operatori della filiera di prendere decisioni più consapevoli, migliorando la competitività del settore.

Il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, ha sottolineato come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alla rilevazione dei prezzi rappresenti un cambiamento epocale:

Grazie a questa tecnologia possiamo eliminare le asimmetrie informative che spesso penalizzano gli operatori, creando un sistema più equo e trasparente. L’Osservatorio Prezzi MOF favorisce un rapporto di fiducia tra tutti gli attori della filiera, dal produttore al grossista, dai mercati fino al consumatore finale. Ma il vero valore aggiunto sarà la capacità predittiva: attraverso algoritmi sofisticati potremo analizzare tendenze, stimare le quantità disponibili e prevedere l’andamento dei prezzi futuri, tenendo conto anche di variabili come i cambiamenti climatici.

Il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha aggiunto:

L’intelligenza artificiale è una sfida con cui si devono misurare tutti: imprese, istituzioni e cittadini. Rappresenta un punto di discontinuità i cui effetti non sono ancora completamente prevedibili. Dobbiamo creare le condizioni favorevoli per le nostre imprese, colmando il gap di competenze e investendo nella formazione del personale. La Camera di Commercio sta già investendo molto in questa direzione.