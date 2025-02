Il consigliere Vocella (FdI) sulla Raccolta Differenziata: VirtuositÃ  dei cittadini, Sprechi dellâ€™Amministrazione

La raccolta differenziata a Fondi ha raggiunto percentuali elevate, un risultato che testimonia il grande impegno e la sensibilità ambientale dei cittadini ed il lavoro certosino quotidiano di tutti gli operatori.

Tuttavia, questo successo è macchiato da una gestione amministrativa inefficiente, che invece di premiare il comportamento virtuoso della popolazione, continua ad aumentare i costi senza una strategia chiara.

Nonostante le alte percentuali di differenziazione, il Comune sembra incapace di trasformare questo dato in un reale beneficio economico per la collettività.

Le stanze comunali sono piene di premi per il virtuosismo dei suoi cittadini ma le tasche di questi sono sempre più vuote per i continui aumenti delle tasse comunali.

La raccolta differenziata dovrebbe tradursi in minori costi di smaltimento e, quindi, in una riduzione delle tariffe per i cittadini.

Invece, l’unica soluzione adottata dall’amministrazione è quella di aumentare le tasse per coprire inefficienze e sprechi nella gestione del servizio.

La mancanza di un piano concreto per valorizzare i materiali riciclati e ridurre le spese legate alla raccolta e al conferimento dei rifiuti dimostra l’assenza di una visione a lungo termine.

Il Comune di Fondi non può continuare a scaricare i costi sui cittadini senza assumersi la responsabilità di migliorare il sistema.

Senza una strategia seria e mirata, il rischio è che il sistema diventi insostenibile, con cittadini sempre più gravati da tasse ingiuste e un’amministrazione che usa il loro impegno come semplice giustificazione per coprire le proprie inefficienze.

È giunto il momento di programmare il futuro di questa città venendo incontro alle reali esigenze dei nostri concittadini stanchi di vedersi aumentate le tariffe in cambio di una riduzione dei servizi.

Il consigliere provinciale e comunale di Fondi di Fratelli d’Italia

Avv. Luigi Vocella