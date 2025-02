I consiglieri di opposizione sulla cittÃ  allagata: una bomba dâ€™acqua che approfitta dellâ€™assenza di manutenzione per esplodere

Che sia caduta più acqua di quanto previsto o prevedibile è un conto, non possiamo prendercela con nessuno, ci mancherebbe. Ma qui siamo di fronte ad una Città completamente allagata, sottosopra, come vittima di una calamità naturale. E per l’ennesima volta nel corso degli ultimi anni ci troviamo a dover denunciare pubblicamente come una corretta e costante manutenzione delle strade potrebbe evitare o almeno limitare i problemi che si ripetono troppo spesso, specie in determinate zone della Città.

Via Stazione in particolar modo, con più di una traversa in condizioni assai complicate, ma anche Piazza Domenico Purificato, Piazzale delle Regioni, Via San Sossio, Viale Vittorio Emanuele III, Via Casetta Ugo, Via Fosselle Sant’Antonio, il parcheggio sotterraneo di Piazza Municipio, alcuni istituti scolastici, parcheggi a ridosso di abitazioni private, ecc… da ore sono inaccessibili. Tanto da rendere necessaria la chiusura al traffico veicolare.

I Consiglieri Comunali Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella intervengono per manifestare preoccupazione circa la gestione dell’annoso problema da parte del Sindaco e della sua maggioranza, soprattutto in considerazione di una ormai famosa Mozione presentata dalle forze di Opposizione che chiedeva l’istituzione del minuto mantenimento, proprio al fine tra le altre cose di intervenire per tempo e non dover aspettare sempre e solo l’avvenimento spiacevole per correre ai ripari. Proposta che da anni attende di essere approvata dal Consiglio Comunale, purtroppo.

Esprimiamo la nostra solidarietà a residenti, lavoratori, studenti e commercianti delle zone colpite dagli allagamenti, come pure agli istituti scolastici che questa mattina hanno vissuto momenti di paura e forte disagio. Continueremo a proporre interventi che garantiscano pulizia periodica delle caditoie, affiancata allo spazzamento stradale e soprattutto una manutenzione stradale concreta per evitare scene come quelle viste oggi - concludono i Consiglieri.

FIRMATO

Cardinale Franco

Ciccone Francesco

Lippa Tiziana

Marcucci Stefano Enea Guido

Parisella Luigi

Venditti Salvatore

Vocella Luigi