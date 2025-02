Per il PD ancora una volta la cittÃ  Ã¨ in ginocchio di fronte all'acqua

La pioggia forte torna a cadere e Fondi si allaga. Strade trasformate in fiumi, tombini che non riescono a drenare l’acqua, interi quartieri in difficoltà. Il parcheggio sotterraneo, senza alcuna manutenzione adeguata, è diventato una vasca d’acqua stagnante, ennesima dimostrazione di un’amministrazione incapace di prevenire i problemi e garantire sicurezza ai cittadini.

Ma a pagare il prezzo più alto di questa totale inefficienza sono, ancora una volta, le famiglie. Questa mattina, con le strade allagate, i genitori si sono trovati in gravi difficoltà per andare a prendere i propri figli a scuola. In molti casi, l’uscita dalle scuole è stata un’odissea, tra marciapiedi impraticabili, pioggia battente e automobilisti costretti a muoversi in condizioni pericolose. È inaccettabile che nel 2025 una città come Fondi non sia in grado di garantire un sistema urbano capace di resistere a un temporale.

Questa situazione non è più tollerabile. Ogni anno, con l’arrivo delle piogge, Fondi si ritrova in queste condizioni, come se tutto fosse inevitabile, come se nulla potesse essere fatto per evitarlo. Ma non è così. Il dissesto idrogeologico, l’inadeguatezza della rete di drenaggio, la mancata manutenzione delle infrastrutture non sono eventi naturali: sono la conseguenza diretta di una politica che non pianifica, che interviene solo quando il danno è fatto e che lascia i cittadini in balia dell’emergenza.

Governare significa prevenire, pianificare, proteggere il territorio prima che il disastro avvenga. E per questo come Partito Democratico chiediamo interventi immediati e strutturali:

Una manutenzione straordinaria della rete fognaria, per evitare che ogni temporale paralizzi la città.

Un piano di riqualificazione del sistema di drenaggio urbano, con interventi mirati sulle aree più critiche.

Un piano di prevenzione del rischio idrogeologico, che metta al centro la sicurezza e non la solita politica delle emergenze.

Il Partito Democratico di Fondi continuerà a vigilare e a sollecitare interventi concreti per garantire ai cittadini una città sicura, vivibile e pronta ad affrontare il futuro con infrastrutture adeguate.