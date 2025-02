I ringraziamenti del Sindaco a tutti i volontari intervenuti durante il blackout elettrico del 23 febbraio

Grazie ad un proficuo lavoro di coordinamento e collaborazione, è stata superata nel migliore dei modi la notte di blackout che ha parzialmente lasciato senza elettricità la Città di Fondi.

Il sindaco Beniamino Maschietto e l’amministrazione comunale esprimono un sentito ringraziamento, a nome della collettività per il lavoro svolto da uffici, associazioni e forze dell’ordine a partire dalla mezzanotte del 23 febbraio.

Un plauso va, in particolare, ai volontari del comitato di Fondi della Croce Rossa, presieduto da Mario Di Vito, per aver fornito assistenza ad alcuni concittadini bisognosi di elettricità per il funzionamento di macchinari salvavita, e ai Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino per tutte le attività di supporto e assistenza effettuate in contemporanea in più punti della città.

Al lavoro tutta la notte, oltre alle forze dell’ordine, gli agenti del locale comando di Polizia Municipale che hanno prestato servizio straordinario per garantire la sicurezza stradale e il settore Lavori Pubblici, in particolare il dipendente Massimo Simonelli che si è adoperato per fornire un supporto tecnico a tutti gli uomini e le donne che hanno cooperato al fine di risolvere problematiche di piccola e grande entità.