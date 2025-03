La 15^ conferenza per Fondi 2030: Creare opportunità e garantire diritti, in una Città che perde forza lavoro e giovani

Innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono le priorità per il rilancio della competitività del territorio e la programmazione e gestione di quelle azioni di orientamento che servono soprattutto alle nuove generazioni. Il bilancio dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi ha confermato come siano attuali le proposte che dal 2020 Fondi Vera presenta, in un contesto di evidente crisi e una situazione socio economica con cui da anni conviviamo, con difficoltà ed incertezze che continuano purtroppo a condizionare la vita delle persone e delle imprese.

La quindicesima Conferenza tematica del ciclo Fondi 2030 promosso dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera ha registrato nella serata di Venerdì 28 Febbraio la partecipazione di Cittadini, associazioni di categoria e rappresentanti di organizzazioni sindacali e Partiti che hanno accolto l’invito del Presidente Francescopaolo De Arcangelis e si sono confrontati sul tema “Creare opportunità e garantire diritti, in una Città che perde forza lavoro e giovani”.

Un Fondo Comunale per l’imprenditoria giovanile, nuovi indirizzi scolastici specialistici ed innovativi, l’istituzione di un pool di esperti in grado di informare e coadiuvare i giovani sul reperimento di fondi regionali e comunitari per dar vita a nuove start up, la realizzazione di un’area adibita a Coworking, uno spazio fisico in cui il libero professionista possa disporre di una scrivania ed un punto di incontro con l’utenza, device digitali, accesso internet. Queste le principali proposte emerse dall’incontro, insieme ad una serie di riflessioni e testimonianze portate dai vari relatori intervenuti - racconta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone, che ha chiuso i lavori della Conferenza.

Lo studio dei fenomeni legati al mondo del lavoro non può ignorare ad esempio l’analisi dei dati che emergono anno dopo anno dalle Dichiarazioni presentate relativamente ai Redditi: la Città di Fondi, infatti, occupa stabilmente l’ultima posizione in Classifica tra i Comuni con più di quindicimila abitanti. Il reddito medio dei nostri concittadini è inferiore al reddito medio degli abitanti della Regione Lazio e dell’Italia e la situazione è stagnante dal 2010 ad oggi.

Non si può poi sottovalutare il fatto che dal 2018 ad oggi il numero di disoccupati, inoccupati e occupati senza contratto superi costantemente la soglia delle 7mila unità, Così come non devono lasciarci indifferenti i report illustrati durante la Conferenza relativamente alle inchieste sullo sfruttamento del lavoro stagionale condotte tra il 2022 ed il 2024 dal Collettivo Immagina prima e dal Sindacato Uiltucs poi: questionari per comprendere le condizioni di lavoro nel settore turistico, a partire dalle retribuzioni, dall’inquadramento contrattuale, dai turni di riposo alla formazione ricevuta.