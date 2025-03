Aperte le iscrizioni per il nuovo Centro diurno per malati di Alzheimer “Memory Care”

È ufficialmente online il bando per iscrivere i propri familiari affetti da Alzheimer al nuovo centro diurno realizzato in via Occorsio a Fondi.

La struttura, denominata “Memory Care”, potrà accogliere fino a 30 persone residenti nei 16 Comuni del Sovrambito LT4 (Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina) + LT5 (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene).

Si tratta di uno spazio dedicato, non solo alle persone con questa patologia neurodegenerativa, ma anche ai rispettivi caregiver.

Locali interni ed esterni, laboratori, un ampio giardino per attività all’aperto e un comodo parcheggio: la nuova struttura, rimessa a nuovo, arredata e perfettamente funzionante, sarà gestita dalla cooperativa sociale Ninfea di Sabaudia che si è aggiudicata l’avviso di coprogettazione.

Molteplici gli obiettivi: favorire la permanenza della persona affetta da malattia di Alzheimer nel contesto sociale e familiare di appartenenza, evitare e prevenire fenomeni di isolamento, supportare il nucleo dell’assistito, implementare la rete di sostegno e di aiuto, migliorare la qualità della vita del caregiver e dell’assistito e rafforzare l’integrazione socio-sanitaria.

Il centro sarà aperto 5 giorni settimanali, dalle 9:00 alle 17:00.

Riabilitazione, musicoterapia, giardino sensoriale per Alzheimer, attività psico-motoria, gite, laboratori manuali e stimolazione cognitiva sono alcune delle attività che verranno svolte.

Saranno presenti in loco assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari, terapisti, animatori di rete ed educatori professionali.

Essere riusciti a realizzare questo centro – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è per noi motivo di grande orgoglio. Si tratta di un servizio fortemente sentito che tenderà la mano ai malati di Alzheimer ma anche e soprattutto ai rispettivi caregiver che spesso vivono situazioni estenuanti con disagi che si protraggono per anni. Il “Memory Care” è frutto di un lavoro di squadra e a beneficiarne saranno, non solo le famiglie di Fondi, ma di ben 16 Comuni pontini e questo per tutti noi è qualcosa di davvero straordinario.

Per il settore e l’ufficio di Piano – aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – oggi è una giornata storica. Con la pubblicazione dell’avviso, questa struttura, che abbiamo fortemente voluto e alla quale abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi anni, inizia a mettersi in moto e ad offrire risposte concrete a chi le chiede da anni ormai.

L’imminente inaugurazione del nuovo centro diurno – conclude la presidente della commissione Servizi Sociali Daniela De Bonis – è il segnale concreto dell’impegno che stiamo investendo come Comune capofila del distretto LT4 ed in questo caso anche nel sovrambito distrettuale LT5. Il lavoro che c’è dietro ad un simile progetto è immane ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, con impegno e dedizione, quello che fino a pochi anni fa era solo un ambizioso progetto su carta, finalmente prende forma.

Per fare domanda sulla piattaforma fondi.retedelsociale.it, tramite SPID, c’è tempo fino al 18 aprile 2025. Nell’avviso è indicata la documentazione da allegare. Necessario l’ISEE.