Sabato 29 la 16^ conferenza per Fondi 2030: Servizi e tecnologia per una Città intelligente

Come le tecnologie possano migliorare la qualità della vita urbana, rendendo le Città più vivibili e sostenibili. Come possano contribuire a farle diventare “intelligenti”. Come siano utili per aiutare le Amministrazioni locali nella gestione del traffico, nell’ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti, analizzando nel primo caso i flussi di traffico riducendo così congestioni ed emissioni, monitorando il livello di riempimento dei bidoni e riducendo i costi operativi nel secondo.

Tecnologie in grado non solo di semplificare le interazioni quotidiane, ma anche e soprattutto di offrire vantaggi competitivi significativi alle aziende del territorio. Sono solo alcuni degli esempi che forniremo durante il sedicesimo incontro del ciclo Fondi 2030, in programma Sabato 29 Marzo alle ore 18 presso la Sede di Fondi Vera al civico 64 di Via Roma, dedicato all’Obiettivo Innovazione. Lo faremo insieme a professionisti del settore e docenti universitari.

“Servizi e tecnologia per una Città intelligente” è il titolo della Conferenza. Perché le Città “intelligenti” riescono a fornire servizi rapidi, puntuali e veloci, utilizzando le tecnologie e il digitale in maniera oculata. Per esempio, ci troviamo in una Smart City ogni volta che prendiamo il biglietto dell’autobus con un’App, ogni volta che da smartphone cerchiamo i servizi pubblici più vicini a noi. Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi evoluti ai quali ormai non facciamo più caso, perché sono trasparenti, divenuti talmente comuni e diffusi da essere invisibili ai nostri occhi. Al contrario, laddove mancano, è la loro assenza a risultare evidente.

Le Città sono intelligenti se sono sostenibili e nella smartness dei centri urbani la qualità della vita rimane un indicatore fondamentale. Eppure per garantire vivibilità e sostenibilità non basta che le smart cities siano green: devono diventare fonte reale di sviluppo e di benessere. Questa trasformazione impone di ripensare il ruolo della Città, non più come mero centro di consumo, ma come rinnovato luogo di produzione. La Città del futuro ha bisogno di ripopolarsi di energie produttive, con l’avvento dei nuovi modi di produzione basati sulle tecnologie digitali e sulla valorizzazione del capitale umano - anticipa Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.