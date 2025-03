Pubblicato il bando per raccogliere proposte e concedere contributi per l'Estate Fondana 2025

Con l’inizio della primavera parte la programmazione dell’estate fondana che, anche quest’anno, muove i primi passi con un avviso volto a raccogliere il maggior numero di proposte possibili e a sostenere le associazioni del territorio con contributi, comunicazione e promozione tramite il cartellone ufficiale.

Avviso e modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi, mentre per delucidazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio cultura e turismo al numero 0771-507421.

È possibile rispondere al bando fino al 20 aprile del 2025. Gli eventi, invece, dovranno svolgersi tra il 15 giugno e il 30 settembre 2025.

Ogni anno – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – il nostro obiettivo è quello di fare un passettino in avanti per migliorare l’offerta culturale, turistica e di intrattenimento dedicata ai nostri concittadini e ai numerosissimi turisti che affollano il litorale. Voglio quindi ringraziare in anticipo tutte le realtà associative che contribuiranno al raggiungimento di questo obiettivo per organizzare un’estate che, con un piccolo anticipo sulla denominazione del programma, possa essere superlativa.

L’invito – prosegue l’assessore al ramo Vincenzo Carnevale – è quello a rispondere numerosi all’avviso, non soltanto per il contributo ma anche per tutte le opportunità che derivano dall’inserire un evento nel cartellone estivo: dalla comunicazione, alla presenza sui social, dalla possibilità di utilizzare location pubbliche al ritorno mediatico derivante dal totem ai piedi del Castello, dalle brochure o dalla stampa. Anche quest’anno il Comune si impegnerà ad inserire le voci più rilevanti del programma con risorse proprie organizzando grandi eventi gratuiti e caratterizzati da numeri importanti. La vicinanza e la partecipazione delle associazioni, però, resta fondamentale per un programma eterogeneo e di qualità.

Diffondere il bando in maniera capillare tra le associazioni – conclude il presidente della commissione Cultura e Turismo Cristian Peppe, anche delegato al Centro Storico – è fondamentale per ottenere risposte eterogenee in termini di specificità artistiche ma anche di target. Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di proporre un programma che contenga eventi interessanti per il largo pubblico ma anche per giovani, bambini, anziani e famiglie e, soprattutto, che non si concentrino in un solo luogo ma siamo ben distribuiti sul territorio e in particolare nel centro storico. L’estate fondana è infatti la migliore occasione per far vivere le piazze e gli scorci meno frequentati del cuore cittadino.