Monte San Biagio: Costituito il Comitato per la campagna referendaria sui cinque quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza

In occasione dei referendum del prossimo 8 e 9 giugno si è costituito a Monte San Biagio il Comitato per la campagna referendaria sui cinque quesiti che riguardano il lavoro e la cittadinanza e mirano a rafforzare i diritti e le libertà di coloro che oggi si trovano in condizioni di svantaggio. Il Comitato vede la presenza di SPI-CGIL Fondi-Terracina, Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio”APS, Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin, Partito Democratico Monte San Biagio. Il Comitato referendario inizierà subito a promuovere attività sul territorio e una campagna informativa per dare risalto ai temi referendari e sensibilizzare al voto.

I quesiti referendari riguardano: eliminazione della disparità di trattamento nel reintegro tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo; maggiori tutele per i lavoratori delle piccole imprese in caso di licenziamento illegittimo; contrasto al lavoro precario con l’obbligo per i datori di lavoro di indicare una giustificazione anche per le assunzioni a termine inferiori a 12 mesi; maggiore sicurezza sul lavoro con l’estensione della responsabilità anche alle imprese appaltanti; riduzione da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia per poter presentare domanda di cittadinanza.

Il referendum è il modo più diretto per determinare un cambiamento. Invitiamo perciò le forze associative, i partiti, le cittadine ed i cittadini che vogliano aderire al Comitato referendario a contattarci:

Referente Comitato 5Sì Monte San Biagio - Paola Marcoccia 3201948008.