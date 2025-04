Azione in merito ai ritardi della messa in sicurezza del Ponte di Via ia Colle Troiano

Ritorniamo per l’ennesima volta come Fondi in Azione sul Ponte di Colle Troiano. Speravamo che dopo l’apertura del cantiere presto si sarebbe risolto tutto e la contrada di San Magno avrebbe avuto finalmente una soluzione dei suoi annosi problemi che l’amministrazione di Fondi continua a ignorare.

Invece nulla, il cantiere rimane muto, senza che la ditta metta in opera i lavori. Perché avviene questo? Quali sono gli imprevisti che per l’ennesima volta?

Lo domandiamo all’assessore, lo domandano i cittadini della contrada di San Magno.

Non vorremmo che questo fermo sia dovuto al fatto che non basta un’opera di messa in sicurezza come è scritto nel cartello ma che sia qualcosa in più, che si debba fare una ricostruzione dei pilastri.

Eppure avevamo avvisato l’assessore competente e il sindaco dello stato del ponte con foto attestanti il degrado della struttura, ma non siamo stati ascoltati.

Vogliamo sperare che sia una semplice formalità burocratica e si possa mettere una data definitiva al recupero di un ponte fondamentale per il traffico di tutta la contrada di San Magno, per il bene di tutta la comunità.