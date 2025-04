Resoconto del Consiglio comunale di oggi 4 aprile 2025

Su impulso della presidente della commissione Pari Opportunità e Parità di Genere Mariapalma di Trocchio, in apertura dei lavori l’assemblea ha dedicato un momento di riflessione a Sara Campanella e Ilaria Sula, le ultime due vittime di femminicidio che, con le loro storie, hanno ricordato quanto la violenza sulle donne sia un fenomeno ancora drammaticamente in crescita nella nostra nazione.

Noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per tenere alta l’attenzione su questi temi – ha commentato il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista – ci auguriamo che la legge che rende il femminicidio una figura autonoma di reato possa essere approvata al più presto. Il femminicidio sta diventando un fenomeno sempre più impattante: un problema che incide sulla nostra società e sulle generazioni future. Tanto devono fare la politica e le scuole, come in questa città già si sta facendo con tante iniziative dedicate ai giovani, e tanto ancora dovranno fare i genitori e le famiglie.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente con 16 voti favorevoli e 3 astensioni, il Consiglio è entrato nel vivo con il primo punto all’ordine del giorno, la Costituzione di un Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali.

Gestione dei servizi sociali: ok del Consiglio comunale di Fondi alla nascita del Consorzio

La presidente della commissione competente Daniela De Bonis ha ricostruito l’iter che ha portato il Distretto LT4 ad optare per la forma giuridica del Consorzio, dalla fase consultiva alle interlocuzioni con la Regione Lazio che, come riferito all’assemblea, non ha mai imposto ma indicato come preferibile l’opzione su cui è ricaduta la decisione definitiva, stanziando anche dei finanziamenti specifici destinati ai nascenti consorzi.

Nella fattispecie l’assemblea è stata chiamata ad esprimersi sullo statuto, già ampiamente discusso tra i sindaci del distretto e nelle apposite commissioni, e sul relativo schema di convenzione.

L’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino ha approfondito l’argomento sottolineando come la nuova gestione dei servizi sociali sia scaturita dall’approvazione della Legge 328/2000 che sostanzialmente è ispirata a tre principi fondamentali: l'autonomia degli enti nell'individuazione delle forme e degli assetti organizzativi, la funzionalità degli stessi rispetto ai fabbisogni dello specifico contesto territoriale e il richiamo all'economicità dell'azione pubblica, oltre che alla sua efficacia.

Il punto è stato approvato con 16 voti favorevoli e 3 contrari (Francesco Ciccone, Tiziana Lippa e Franco Cardinale).

P.U.A.: accolte le richieste presentate dall’azienda agricola Buonanno

Il secondo punto all’ordine del giorno, una richiesta di autorizzazione a costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art 57 della Legge regionale n. 38 del 1999, è stato illustrato dall’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi. Quest’ultimo ha spiegato come il progetto dell’azienda zootecnica proponente, la Buonanno Srl, consista sostanzialmente in un ampliamento volto a realizzare un ricovero per animali, alcune strutture multifunzionali, fienili, concimaie e una fattoria didattica. Il punto è stato approvato all’unanimità.

Individuate 9 aree da destinare alla sosta temporanea (camper e caravan)

Con il quarto punto all’ordine del giorno, l’assemblea è andata a individuare 9 aree all’interno del territorio di Fondi da destinare alla sosta temporanea di camper e caravan.

Come spiegato all’assemblea dall’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi, si tratta di una possibilità che il Comune ha inteso sfruttare ai sensi della legge regionale n. 13 del 2007 e del successivo regolamento regionale del 2008, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ma nel rispetto di regole abbastanza stringenti imposte dalla Regione.

A seguito di una delibera di giunta del 2019, e di un primo avviso andato deserto, la riapertura dei termini avvenuta in un clima di rinnovato interesse rispetto al mondo dei camper e dei caravan ha prodotto una manifestazione di interesse da parte di ben 9 cittadini.

Quello che andiamo a votare non è un cambio di destinazione d’uso – ha chiarito l’assessore al ramo senza mezzi termini – tutte le strutture che eventualmente verranno realizzate dovranno essere amovibili e, in generale, rispettose di un regolamento regionale abbastanza rigido. Si tratta però di un’opportunità per la nostra città che abbiamo voluto cogliere. Verrà sottoscritta una convenzione con il Comune di Fondi e ogni area autorizzata potrà realizzare fino ad un massimo di 20 piazzole.

Il punto è stato approvato all’unanimità (19 voti favorevoli).

Votato all’unanimità il progetto di potenziamento e innovazione del Mof

Anche il quinto punto all’ordine del giorno, una proposta volta a consentire lavori di ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico e potenziamento del Mof, è stata illustrata dall’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi. L’assemblea è stata infatti chiamata a votare un progetto, anche in questo caso come nei precedenti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (art. 14 del D.P.R. 380/2001). Lo stesso ha spiegato come, prima del Consiglio, si sia riunita una commissione congiunta Urbanistica e Attività Produttive, aperta anche ai rappresentanti del mercato ortofrutticolo, allo scopo di arrivare ad una soluzione condivisa e positiva per la città. Il progetto, fortemente innovativo, comprende infatti, un innovativo impianto fotovoltaico, un’ampia sezione dedicata alla catena del freddo, una nuova piattaforma logistica nonché l’ammodernamento dell’area degli stand più vecchi, risalente agli anni ’60, grazie ad una serie di finanziamenti ottenuti dal Mof.

Il consigliere Francesco Ciccone, nel riprendere la sintesi dell’assessore Spagnardi e ribadire come si tratti effettivamente di un’opera di eminente interesse pubblico, ha ringraziato l’assessore per aver dato la possibilità ai commissari di interloquire con i rappresentanti del Mof allo scopo di essere aggiornati sulle attività in essere nel centro agroalimentare oltre che sul progetto stesso, auspicando che simili commissioni possano tenersi più spesso.

Il punto è stato approvato all’unanimità (17 voti favorevoli).

Approvata la variante urbanistica parziale per la realizzazione di un nuovo centro sportivo

Con 15 voti favorevoli e l’astensione del presidente Giulio Mastrobattista e del consigliere Luigi Vocella, è stata approvata la variante urbanistica parziale connessa al progetto per la realizzazione di un centro sportivo polivalente presentato dalla Indaco Sport Srl che sorgerà nei pressi del preesistente stadio di via Arnale Rosso.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio per interventi urgenti post maltempo del 14 febbraio 2025

Il settimo punto all’ordine del giorno, il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi degli articoli 191 necessario per fare fronte ai lavori di somma urgenza successivi agli eventi calamitosi del 14 febbraio 2025, è stato illustrato dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli che ha ricostruito il lungo elenco di interventi effettuati per un totale di 128 mila euro.

Il relatore ha inoltre spiegato come il settore, a seguito degli allagamenti, abbia programmato opere volte a prevenire il ripetersi dei danni e dei disagi che hanno interessato in particolare via Stazione.

Il punto è stato approvato con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Francesco Ciccone, Luigi Parisella, Tiziana Lippa e Franco Cardinale) e un’astensione (Luigi Vocella).

Approvata la mozione per scongiurare la chiusura a settimane alterne dello sportello territoriale di Acqualatina

La mozione, volta a scongiurare la chiusura a settimane alterne dello sportello territoriale di Acqualatina, concretizzatasi senza preavviso a inizio del mese di aprile, è stata presentata dal capogruppo di Forza Italia Vincenzo Mattei.

Obiettivo del documento sottoposto all’attenzione dell’assemblea, quello di impegnare il sindaco a farsi portavoce presso l’assemblea dei soci e dei sindaci del grave disagio che comporterebbe l’apertura dello sportello cittadino a settimane alterne.

“Una decisione – recita la mozione – presa unilateralmente dal gestore, senza tenere in considerazione gli effetti sul territorio interessato e in difformità rispetto a quanto previsto dalla Carta dei servizi”.

Nella mozione, sottoscritta da tutte le forze di maggioranza, si chiede inoltre un incontro con Egato 4 allo scopo di valutare forme alternative di gestione dello sportello il cui funzionamento, come sottolineato dal capogruppo di FI Vincenzo Mattei, è stato rivisto “in sordina”, senza preavviso né concertazione.

Si tratta dell’ennesimo disservizio – ha aggiunto il sindaco Beniamino Maschietto ringraziando il consigliere Mattei per la mozione presentata – arrivato a seguito del licenziamento di moltissime figure professionali che rappresentavano un punto di riferimento per il nostro territorio». Il primo cittadino ha inoltre ricostruito tutti i risvolti di quello che ha definito un vero e proprio “contenzioso morale” apertosi negli ultimi due mesi con il gestore del servizio idrico il cui atteggiamento è diventato completamente irrispettoso delle esigenze dei territori.

L’ingegner Umberto Bernola, dirigente dell’ambito territoriale che comprende anche il nostro Comune – ha concluso il sindaco Maschietto – a seguito delle rimostranze, ha già scritto all’Arera evidenziando come il gestore stia compiendo degli atti unilaterali che non tengono in considerazione i sindaci e quindi la parte pubblica dell’Egato4. Non è una rilevazione di Fondi e Terracina ma una constatazione collettiva da parte di praticamente tutti i primi cittadini interessati. Questa mozione arriva nel momento giusto e l’auspicio, per dare maggiore forza alle mie future interlocuzioni con il gestore, è che venga votata all’unanimità

L’assemblea, che ha colto l’appello del sindaco, con 16 voti favorevoli ha approvato la mozione all’unanimità.

Le due mozioni presentate dal consigliere Salvatore Venditti (Per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per l’Intitolazione di Piazza Municipio a Fernando Mariano DI Blasio Primo Sindaco eletto Democraticamente a Fondi) a causa del legittimo impedimento del proponente, sono state rimandate al successivo Consiglio comunale.

Interpellanze e interrogazioni