Dall'11 al 13 aprile Libridamare ritorna in città con un’ondata di eventi

Spiegate le vele, Libridamare è pronta a riapprodare in terra pontina portando in dono un’ondata di eventi culturali, attività a contatto con la natura per grandi e piccini, musica e suggestioni. Dopo il debutto di domenica scorsa a Roma, la rassegna torna a Fondi con un’intensa tre giorni di appuntamenti gratuiti.

Il programma partirà alle 18 di venerdì 11 aprile, nella Sala Lizzani del complesso di San Domenico. Sarà presentato il libro di Pasquale Panella e Nicola Manuppelli “Due donne” (Tempesta Editore), che tra film, libro e storie di vita racconta “La ciociara” di Moravia, di De Sica e della Loren. Dopo i saluti istituzionali del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, enti patrocinanti di Libridamare, Manuppelli dialogherà con il docente dell’Accademia di Belle arti di Frosinone Marco Grossi e con lo scrittore Giorgio Anastasio.

Sabato Libridamare regalerà ben tre eventi. La giornata si aprirà tra storia e natura: alle 10.30, partendo dal parcheggio lato Fondi dell’Appia Antica, lungo il tratto della Regina Viarum compreso tra la città della Piana e Itri prenderà il via una passeggiata letteraria per bambini dai 4 agli 9 anni, a cura del centro educativo Pidipupi. Nel pomeriggio, dalle 18, la libreria Il Pavone ospiterà la presentazione del libro “A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà” (editore Ponte delle grazie). Marianna Coscione dialogherà con l’autrice Ritanna Armeni, che nel parlare di una pagina di lotta partigiana darà voce anche ai sentimenti dei suoi giovani protagonisti. Dalle 21, nella Sala Lizzani spazio a suoni, ritmi e parole che raccontano di genti e tradizioni: ci sarà il concerto di musica popolare dei Cantastorie degli Ausoni.

Domenica Libridamare si dividerà in due momenti. Dalle 9, storia e natura torneranno protagoniste con un’escursione a Sant’Agata, un cammino a passo lento tra i ricordi di Alberto Moravia ed Elsa Morante, fino alla casa rurale in cui i due scrittori trovarono rifugio durante la Seconda guerra mondiale. Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla guida ambientale ed escursionistica Paola Marcoccia (379/2394881).

La rassegna si concluderà nella Sala Lizzani, dove dalle 18 sarà presentato “Il libro e la spada. La rivoluzione di Virgilio fu accolta da Augusto”. L’autore Antonio Di Fazio dialogherà con Archimede Pezzola e Giorgio Anastasio, una conversazione inframezzata dalle letture da Virgilio dell’attore Andrea Rega e dalle musiche del pianista Mario Cardinale.

La rassegna Libridamare è organizzata e promossa dalle associazioni Iford, Lazio Ets e Posidonia, con il sostegno di Aria Tacabanda Clima, Terra Solare, Spin Lazio, consorzio A Mare Fondi, Hotel del Conte, Pizzeria Staglio e Olio, lido Grotta dei delfini e Porto di Sperlonga.