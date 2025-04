Monte San Biagio: grande successo di gusto per la Sagra della Salsiccia "Mi Sa di Buono"

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’edizione 2025 della Sagra della Salsiccia "Mi Sa di Buono", che lo scorso fine settimana ha trasformato il centro storico di Monte San

Biagio in una vera e propria festa di sapori, musica e tradizioni.

Un evento riuscito, sentito e condiviso, che ha visto un’affluenza calorosa da parte del pubblico e una straordinaria collaborazione tra istituzioni, attività locali, associazioni e

cittadini.

Grazie al Comune di Monte San Biagio e alla Pro Loco per il sostegno concreto e la fiducia. Grazie alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e alla Croce Oro per il presidio e la sicurezza. Un ringraziamento speciale a tutte le attività commerciali, agli sponsor e alle associazioni che hanno contribuito con entusiasmo. E grazie, infine, a tutta la cittadinanza per la pazienza, l’accoglienza e lo spirito di comunità che ha accompagnato ogni momento della manifestazione. – dichiarano dall’associazione Wake Up, che ha organizzato l’evento.