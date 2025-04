La Pro Loco celebra San Sotero e il Giubileo 2025 con una pubblicazione speciale

È stato pubblicato, a cura dell’Associazione Pro Loco Fondi APS, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, il pieghevole “Speciale San Sotero e Giubileo 2025”. Un omaggio sentito e coinvolgente al dodicesimo pontefice della Chiesa cattolica, San Sotero, nato proprio a Fondi, e alla straordinaria coincidenza del Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco per il 2025.

La pubblicazione – disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso le edicole e le attività fondane – è anche fruibile in versione digitale interattiva, ricca di contenuti multimediali, sul sito www.prolocofondi.it e sui canali social della Pro Loco.

Il pieghevole offre un viaggio tra memoria, spiritualità, tradizione e identità, celebrando i 1.850 anni dalla morte di San Sotero e riscoprendo la profonda devozione popolare che per secoli ha unito la comunità fondana al suo Papa santo. Al suo interno si trovano racconti emozionanti – come quello di Maria De Bonis – testimonianze, leggende e aneddoti legati alla casa natale del Santo in via Cavour.

Il pieghevole narra inoltre il valore simbolico del “Dolce di San Sotero”, un pasticciotto fondano semplice ma carico di significato, che sarà offerto durante la celebrazione del 26 aprile, data in cui si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Paolo Mancini, sacerdote di origine fondana, presso il Duomo di San Pietro.

Il 2025 sarà anche un’occasione per valorizzare i luoghi che conservano le reliquie di San Sotero, tra cui il Duomo di Fondi, il Vaticano e la cattedrale di Toledo, in un percorso di fede e cultura che avvicina la città pontina al cuore della cristianità.

Completano il progetto una mostra d’arte dal titolo “Memorie scolpite nel legno”, dedicata all’artista fondano Onorato D’Ambrosio, e la valorizzazione della Galleria dei Papi di Oriolo Romano, dove San Sotero ritrova volto e voce nella memoria visiva della Chiesa.

Con questa iniziativa, la città di Fondi si afferma protagonista del Giubileo 2025, custode di memoria, testimone di fede e promotrice di bellezza.

Per informazioni: ? info@prolocofondi.it

WhatsApp: 329 776 4644

www.prolocofondi.it.