Il centro diurno per disabili adulti “Allegra Brigata” ha ricevuto un nuovo pulmino

È stato consegnato questa mattina, tra l’entusiasmo di operatori e iscritti, il nuovo mezzo acquistato dal Comune di Fondi e affidato in comodato d’uso al centro diurno per disabili adulti “Allegra Brigata”. Il piccolo bus, che ha una capienza di 15 posti più due carrozzelle, è stato subito ribattezzato “Gigino il pulmino” e consentirà spostamenti più sicuri e confortevoli per tutti i ragazzi della struttura di via Appia.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, accompagnato dagli assessori Sonia Notarberardino e Stefania Stravato e dal dipendente comunale Massimo Simonelli, ha personalmente effettuato la consegna affidando le chiavi nelle mani della responsabile Angela Carnevale e augurando a coloro che useranno il mezzo visite e trasferimenti ricchi di emozioni, gioie e sorrisi.

Il precedente pulmino, dopo 25 anni di onorato servizio, è ufficialmente andato in pensione portando con sé qualche acciacco dovuto all’età ma anche un enorme bagaglio di avventure vissute insieme a centinaia di ragazzi che hanno trascorso giornate felici al centro e ai numerosi operatori che, con professionalità e dedizione, si sono succeduti nel tempo.

Desidero condividere questo momento speciale con la cittadinanza – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - perché il pulmino consegnato oggi è un dono che la collettività sta facendo a questo centro, fiore all’occhiello dell’offerta sociale del Comune di Fondi, e a tutti i ragazzi che lo vivono ogni giorno: ragazzi straordinari che trasmettono tanta positività e che considero, sinceramente, le punte di diamante della nostra società. La consegna è stata anche l’occasione per incontrare ognuno di loro, ringraziare gli operatori per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno e far sentire la vicinanza della città ad ognuno degli iscritti.