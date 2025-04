La Pizzeria Maruzzella al Monteruscello Fest 2025 in prima linea per Telethon

Il Ristorante Pizzeria Maruzzella, realtà del gusto situata in Via Duccio Galimberti s.n.c. a Fondi, è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione al Monteruscello Fest, l’evento nazionale che unisce cucina, arte e solidarietà, in programma l’8 e 9 settembre 2025.

Un appuntamento importante, dedicato alla raccolta fondi per Telethon e alla lotta contro le malattie genetiche rare, che rappresenta un’occasione concreta per dare voce alla speranza e alla ricerca, attraverso la forza della comunità.

Per questa edizione, Maruzzella porterà in scena una delle sue pizze più rappresentative: la Fior di Conciato, un omaggio al territorio e al saper fare artigianale. Una pizza che nasce da un impasto ad alta idratazione, lavorato con metodo indiretto a biga e cotto in forno a legna, per esaltarne struttura e fragranza. La farcitura è un tributo ai sapori autentici: mozzarella di bufala, fiori di zucca freschi, guanciale due fette Gambero Rosso, scaglie di Conciato Romano – formaggio presidio Slow Food – e un olio extravergine d’oliva pregiato, ricco di profumi erbacei e fruttati.

Un piatto pensato per esprimere armonia tra tecnica, tradizione e intensità aromatica, capace di raccontare con ogni morso il valore della cucina come cultura e cura.

Partecipare al Monteruscello Fest è per noi un onore e una responsabilità – afferma il team di Maruzzella –. Offrire la nostra arte in cucina per una causa così importante è il nostro modo di essere parte attiva di un cambiamento positivo.

Per la città di Fondi, è motivo di grande soddisfazione vedere una pizzeria del proprio territorio rappresentare la comunità in un evento nazionale, che unisce impegno sociale e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane. È una testimonianza concreta di come anche le piccole realtà locali possano fare la differenza, promuovendo solidarietà e cultura del buon cibo.

In allegato al comunicato, la foto del team della Pizzeria Maruzzella, un’immagine che racconta la passione, la dedizione e il volto umano di un gruppo che ha fatto della qualità e del territorio la propria missione.

Il Monteruscello Fest 2025 si preannuncia come un’occasione imperdibile per vivere due giornate all’insegna della condivisione, della buona cucina e dell’impegno verso un futuro più giusto per tutti. Unisciti a noi. Fai battere il tuo cuore per la speranza.

Per info e aggiornamenti:

Instagram:

@monteruscellofest

@maruzzella.fondi .