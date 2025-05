Grazie al Clean Up di Fare Verde la Fontana della Volte torna a respirare

Grazie a tutte le Volontarie e tutti i Volontari con cui Sabato pomeriggio abbiamo liberato la Fontana della Volpe da un bel po' di rifiuti. Davvero tanti, considerando che in circa due ore abbiamo riempito trenta sacchi, tra plastica e vetro, ma anche tanta carta, scatole e box per alimenti, lattine, calzature, un po' di tutto praticamente - commenta Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.

All'iniziativa di Sabato 10 Maggio hanno partecipato una trentina di Volontari, tra cui una delegazione di Plastic Free ed il Consigliere Comunale Francesco Ciccone, che fino al 2020 è stato referente del Gruppo Locale di Fare Verde. Quella di "Let's Clean Up Day 2025" non resterà l'unica attività di Fare Verde di questo mese, perché presto sarà presentata un'altra manifestazione in stretta collaborazione con altre realtà del territorio.

Oltre alle azioni di clean up, agli incontri dedicati all'educazione ambientale nelle scuole, alle iniziative tematiche ed allo storico Progetto "EcoLibri", il Gruppo Locale sta definendo una serie di appuntamenti per la stagione estiva con l'obiettivo di sensibilizzare oltre alla cittadinanza anche coloro che scelgono di trascorrere le vacanze nella nostra Città e nel comprensorio: "Piccoli e grandi reati contro l'ambiente si verificano con una frequenza che non può lasciarci tranquilli, è importante che le Istituzioni rispondano a questa emergenza ma è altrettanto fondamentale che i Cittadini e le Associazioni facciano la loro parte, adottando nel vero senso della parola i propri quartieri per difenderli da chi non ha rispetto per il bene comune" aggiunge Trani.