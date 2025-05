Un successo senza precedenti per il concerto organizzato da ArTea in onore di Giacomo Puccini

“L’Oriente e l’Occidente omaggiano Giacomo Puccini”: già dal titolo della serata era possibile intuire le potenzialità dell’evento. Quella andata in scena sabato 10 maggio sera, nelle splendide sale di Palazzo Caetani di Fondi è andata ben oltre ogni aspettativa, per la superba qualità degli interpreti e per il gradimento del pubblico che più volte durante il concerto ha concesso lo “standig ovation” per le performance degli artisti.

La serata dedicata a Giacomo Puccini, di cui ancora in tutto il mondo si ricorda il centenario della sua scomparsa con eventi e concerti a lui dedicati, è stata per l’Associazione Culturale ArTea di Fondi (LT) un vero successo.

Abbiamo trovato nell’Accademia di Santa Cecilia un’apertura nei nostri confronti davvero eccezionale - ha detto il presidente di ArTea, Fabio Cipolla - e il concerto di oggi rappresenta proprio questo spirito di collaborazione proficua tra le due realtà che spero possa prolungarsi per più tempo possibile.

Accompagnati magistralmente al pianoforte dal Maestro Roberto Lorenzetti, davanti alla platea di Fondi si sono esibite tutte le giovani promesse del Conservatorio, intonando una dietro l’altra i pezzi più famosi e coinvolgenti del compianto Puccini, lasciando nel finale il famosissimo “Nessun Dorma”, interpretato in maniera corale da tutti gli artisti intervenuti all’evento.

Artisti provenienti dall’Europa e dall’Oriente (da qui appunto il titolo della serata) che hanno interpretato le musiche con un trasporto ed un animo tale da portare alla commozione gli spettatori che hanno tributato un lunghissimo e prolungato applauso nel finale dell’evento, patrocinato dall'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, e dall’Associazione Pro Loco Fondi Aps, il cui presidente Gaetano Orticelli, in chiusura, ha definito la serata come “di quelle che difficilmente si dimenticheranno nella vita, per uno spettacolo degno delle grandi capitali mondiali”.