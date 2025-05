26 Lettere porta la città al Salone Internazionale del Libro di Torino

La casa editrice 26 Lettere torna a Torino per partecipare alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro, che si terrà dal 15 al 19 maggio 2025 presso il Lingotto Fiere. Dopo aver preso parte con successo a diverse edizioni passate, 26 Lettere sarà presente nello spazio collettivo della Regione Lazio, insieme ad altre realtà editoriali laziali.

La partecipazione al Salone del Libro rappresenta un’importante occasione di visibilità nazionale e internazionale per 26 Lettere, azienda culturale radicata nel territorio della Città di Fondi e della provincia di Latina, che opera con passione e professionalità non solo nel settore editoriale, ma anche nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni.

La partecipazione di 26 Lettere al Salone del Libro di Torino – commentano il sindaco di Fondi e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Avere un’azienda culturale così attiva nel campo dell’editoria e della comunicazione che si affaccia su un palcoscenico internazionale è una risorsa preziosa per il territorio, capace di promuovere la nostra identità e di aprire nuove opportunità di sviluppo culturale ed economico.

Da oltre 12 anni - aggiunge Riccardo Antonilli, amministratore unico dell’azienda - 26 Lettere è impegnata con intensità nel mondo dell’editoria e della comunicazione. Siamo felici e orgogliosi di poter dare spazio ai nostri autori, ai nostri libri, ma anche al nostro lavoro, partecipando a un evento di tale rilevanza come il Salone del Libro di Torino. Questa esperienza rappresenta per noi un’importante vetrina per far conoscere la qualità e la passione che mettiamo in ogni progetto.