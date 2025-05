Nuovo bando per il centro “Memory Care”: potranno iscriversi anche persone affette da altri tipi di demenza

È stata aperta anche a persone affette da altri tipi di demenza, oltre che ai malati di Alzheimer, l’iscrizione al centro diurno “Memory Care” di via Occorsio a Fondi.

Per consentire ad una platea di utenti maggiore di aderire, è stato quindi pubblicato un nuovo bando con scadenza fissata per il 12 giugno 2025.

Nel frattempo, il centro è ormai pronto per accogliere i primi iscritti ed entrare in attività.

Come già comunicato in precedenza, possono iscriversi i residenti nei 16 Comuni del sovrambito LT4 + LT5 ossia (Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene).

Il taglio del nastro, che darà formalmente il via alle attività del centro, è stato fissato per venerdì 30 maggio alle 11:00.

Sempre sull’albo pretorio è disponibile anche un modulo che delega terze persone, anche estranee alla famiglia, a presentare domanda e documentazione necessarie per l’iscrizione.

Spesso le famiglie delle persone affette da Alzheimer e demenza – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fondi – vivono momenti difficili, tanto da non riuscire a sfogliare i giornali, scorrere i social o navigare su internet. Chiediamo quindi a chi legge e segue assiduamente le news del territorio ad aiutare il Sovrambito a far conoscere il centro diurno “Memory Care” anche con il passaparola. Il centro diurno potrebbe realmente fare la differenza non solo per gli utenti ma anche e soprattutto per le relative famiglie.