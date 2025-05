Riqualificazione delle aree verdi con nuove giostre acquistate dal Comune e distribuite in tre parchi cittadini

Dopo la riqualificazione del Dachau Park, e a pochi giorni dall’inaugurazione de “Il gioco natura della città” a Tumulito, prosegue l’attività di restyling dei parchi cittadini.

Nuove giostre, piccole migliorie, riparazioni: diversi gli interventi effettuati con un investimento comunale e la preziosissima collaborazione dei gestori.

Prosegue – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato - un percorso avviato da tempo che, passo dopo passo, sta portando alla completa riqualificazione dei parchi cittadini. Siamo orgogliosi di dire che quello che stiamo facendo è a tutti gli effetti un lavoro di squadra: non solo perché i gestori ci stanno dando un aiuto enorme, arginando finalmente le continue azioni vandaliche, ma anche perché abbiamo recepito moltissime segnalazioni e tanti suggerimenti pervenuti dalle famiglie che frequentano i parchi e dagli utenti che ci scrivono sui social o tramite l’urp.

La scelta di affidare i parchi in gestione – aggiunge il presidente della commissione Ambiente Raffaele Gagliardi – si sta rivelando vincente. Questo investimento, al quale faranno seguito altri interventi già programmati, ci ha fatto fare un piccolo ma importante passo in avanti per migliorare la vivibilità dei parchi e, in generale, la qualità della vita nella nostra città.

Parco Falcone e Borsellino

Presso il Parco Falcone e Borsellino (via Casetta Ugo) è stata installata una nuova altalena biposto e riparato un seggiolino rotto portando ad un totale di sei le postazioni disponibili; è stato inoltre aggiustato un cavallino a dondolo e sono stati sostituiti uno scivolo rotto e la pedana della giostra girevole.

Preziosa la collaborazione del centro diurno per disabili adulti “Allegra Brigata” che gestisce l’area: i ragazzi, guidati dalle referenti Angela Carnevale e Antonella Lauri, hanno infatti provveduto a tirare a lucido il parco e a ritirare tutti i giochi realizzati in pallet, come la cucina e il tavolino, per una ristrutturazione ed un successivo riposizionamento. Gli stessi si occuperanno inoltre di sostituire le piantine e riverniciare le decorazioni scolorite dal sole. Oltre alla rasatura dell’erba, riprogrammata a cadenza mensile, è stata inoltre effettuata una maxi-disinfestazione per ridurre la presenza di insetti alati.

Parco Nicholas Green

Presso il parco per l’educazione stradale Nicholas Green, gestito dall’Associazione ItalYoung presieduta da Danilo Pannozzo, sono stati installati un pulcino a molla e una nuova altalena. Oltre ad effettuare una riorganizzazione generale del parco e a realizzare all’ingresso dei giochi cromatici per le attività di gruppo, i gestori, grazie a materiali forniti dall’Ente, hanno riparato la tettoia preesistente, offrendo una maggiore zona d’ombra ai frequentatori dell’area.

Un vecchio semaforo perfettamente funzionante ma sostituito su strada con un impianto di nuova generazione è stato inoltre affidato al parco per attività ludiche e di educazione stradale. Presso l’area, oltre ai kart a pedali, sono disponibili anche numerosi altri mezzi a due e a quattro ruote adatti ad ogni età (dai deambulatori alle balance bike).

Parco Josemaría Escrivá de Balaguer

Presso il Josemaría Escrivá de Balaguer gestito dalla Alphadog di Giulio Bianchi sono stati installati due pulcini a molla, un dondolino quadriposto e un’altalena con doppio seggiolino. Altre giostre saranno acquistate prossimamente.

Dopo la rasatura completa del verde che con le ultime piogge era cresciuto rigoglioso, è stata effettuata un’accurata pulizia con il supporto della De Vizia transfer. Sono state rimosse le attrezzature vecchie e danneggiate e posizionati, a cura del gestore, tre nuovi tavoli da pic-nic.

Questi ultimi si aggiungono ad altre piccole ma importanti migliorie apportate dalla ditta Alphadog come la realizzazione di un’area gioco per i piccolissimi e la prossima installazione di distributori automatici con un ulteriore prezioso servizio per tutti i frequentatori dell’area verde.

Obiettivo della sinergia tra l’Ente e Giulio Bianchi quello di rendere il parco un luogo sempre più vivo, sicuro e accogliente: un posto amato dalle famiglie che possa continuare a crescere e migliorare grazie ad una gestione propositiva e attenta.

L’attività di riqualificazione dei parchi proseguirà con altri interventi in altre aree della città e della periferia cittadina.