Dal 27 maggio al 2 giugno le finali nazionali di pallavolo U15 tra Fondi e Gaeta

Manca poco meno di una settimana al grande appuntamento con il Volley Giovanile, che fa tappa nella Regione Lazio, più precisamente a Fondi e Gaeta, dove le migliori 28 squadre Under 15 d’Italia si sfideranno per aggiudicarsi lo scudetto di categoria.

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio e il Comitato Territoriale FIPAV Latina rendono noto che, martedì 27 maggio, a Gaeta, si terrà la conferenza stampa di presentazione.

Nella cornice dell’Hotel Mirasole International di Gaeta, in via Firenze 5, interverranno, a partire dalle 18:30, le autorità federali e politiche che, grazie alla loro collaborazione, hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento patrocinato da: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, Città di Gaeta, Sport & Salute e CONI Lazio. Subito dopo, si passerà alla riunione tecnica.

Le gare inizieranno il giorno successivo, mercoledì 28 maggio, e termineranno lunedì 2 giugno con il gran finale presso il Palazzetto dello Sport di Fondi. Nelle 2 città è previsto l’arrivo di circa 400 giovani atleti, accompagnati dagli staff delle società e dai loro sostenitori.

Fondi – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro - sarà per alcuni giorni capitale nazionale della pallavolo under 15 e per tutti noi è un orgoglio oltre che una grandissima emozione. La decisione della FIPAV Lazio di disputare nella nostra città le gare che decideranno l’assegnazione dello scudetto italiano comporta infatti una serie di straordinari effetti con benefici preziosi a cascata sul comparto turistico oltre che sportivo.