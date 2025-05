Il consigliere Stefano Enea Guido Marcucci nominato membro della Consulta dellâ€™ANCI Lazio per la provincia di Latina

Al nostro capogruppo consiliare, l' Avv. Stefano Enea Guido Marcucci viene espressa tutta la nostra piena soddisfazione per l'onore e gli oneri di rappresentanza che comporta tale investitura all'interno di uno degli organi più importanti dell'associazione nazionale - sono state le parole della Coordinatrice meloniana locale, Sonia Federici, a nome dell'intero Direttivo locale, la quale aggiunge : tale nomina rappresenta, oltre che un riconoscimento per l'impegno individuale profuso nella politica per il territorio, un motivo di prestigio in più per il nostro partito, che nonostante sia fieramente ancorato all'opposizione locale, riesce ad esprimere la credibilità dei suoi rappresentanti.

Siamo certi che il consigliere Avv. Stefano Enea Guido Marcucci, con il sostegno del partito di Fratelli d'Italia a livello nazionale, regionale e locale, sarà in grado di rappresentare efficacemente le esigenze del nostro territorio all'interno dell'ANCI. La sua presenza contribuirà in modo significativo alla promozione delle politiche locali e al rafforzamento dell'autonomia e delle competenze dei comuni del Lazio.

L'Avv. Stefano Enea Guido Marcucci ha commentato così la sua nomina:

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la fiducia riposta in me da Fratelli d’Italia, e in particolare dal Senatore Nicola Calandrini. Mi impegnerò con determinazione per rappresentare al meglio la nostra provincia e per portare all’interno della Consulta le istanze del territorio, contribuendo alla promozione delle politiche locali e al rafforzamento dell’autonomia amministrativa.