L'Istituto Garibaldi in prima linea con musica e spettacolo

Doppio prestigioso appuntamento per l’Istituto comprensivo Garibaldi, protagonista negli ultimi giorni ad Alatri della rassegna nazionale “Scuola in Musica” e a Fondi del tradizionale evento di fine anno “Musica Insieme 2025”.

Scuola in Musica

Anche l’Istituto comprensivo Garibaldi di Fondi ha preso parte a “Scuola in Musica”, la rassegna nazionale delle orchestre scolastiche che si è tenuta presso l’Auditorium dell’IIS “Sandro Pertini” di Alatri, dal 21 al 23 maggio, e che ha visto la partecipazione di oltre 30 plessi.

In un contesto che ha visto la partecipazione di ben 2mila alunni e 180 docenti, i ragazzi di Fondi hanno ricevuto complimenti e apprezzamenti per il repertorio proposto, piuttosto impegnativo, e per il livello di preparazione dei giovani musicisti.

La manifestazione è stata un’occasione preziosa per celebrare il talento musicale degli studenti e favorire lo scambio culturale tra scuole.

Con la direzione artistica del Maestro Manlio Polletta e il coordinamento musicale del Maestro Fabio Spaziani, la rassegna ha regalato tre giornate intense di musica e condivisione, regalando grandi emozioni alla dirigente Daniela Patrizio oltre che a tutti i giovani partecipanti.

Musica Insieme 2025

Grande successo per “Musica Insieme 2025”, il tradizionale concerto di fine anno promosso dall’Istituto comprensivo Garibaldi di Fondi che si è tenuto presso l’Auditorium “Sergio Preti”.

Protagonisti della serata gli alunni del percorso ad indirizzo musicale: ragazzi e ragazze che hanno affrontato con dedizione, entusiasmo e serietà un cammino formativo tanto affascinante quanto impegnativo. Un viaggio che li ha condotti non solo alla conoscenza di strumenti come il violino, il flauto traverso, la chitarra, il pianoforte, la tromba e le percussioni, ma soprattutto alla scoperta di sé stessi, della bellezza del suonare insieme e della potenza comunicativa della musica.

L’orchestra interscolastica salita sul palco non è solo un gruppo di giovani musicisti, ma un vero e proprio esempio di come la scuola possa essere luogo di crescita culturale, personale e sociale. Ognuno di loro ha affrontato prove, spartiti, momenti di incertezza, ore di studio ma sempre con la voglia di migliorarsi e di condividere con gli altri la propria passione.