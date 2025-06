Mozione di Fondi Vera per istituire il Garante Comunale per lâ€™infanzia e lâ€™adolescenza

Nell’ambito della seduta di Consiglio Comunale in programma Mercoledì 11 Giugno alle ore 9 in Aula Consiliare sarà discussa anche la Mozione per l’istituzione del Garante Comunale per l’infanzia e l’adolescenza, proposta da Francesco Ciccone.

Il nostro Capogruppo, a nome di Fondi Vera, ha depositato la proposta che è stata inserita nell’Ordine del Giorno al punto 7:

Siamo fermamente convinti che il benessere psicofisico, la tutela dei diritti, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti siano elementi centrali per lo sviluppo armonico della Comunità. In molti Comuni è stata individuata la figura del Garante, con risultati positivi nella tutela dei diritti dei minori, con attività di sensibilizzazione, supporto e intervento concreto in situazioni di disagio. Auspichiamo che la massima assise condivida la proposta - commenta la Portavoce Tina Di Fazio.

Vigilare sull’attuazione dei diritti dei minori, promuovere iniziative culturali ed educative, ascoltare le istanze dei giovani e delle famiglie e segnalare alle Istituzioni competenti eventuali violazioni. Favorire azioni mirate a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi, maltrattamenti, lavoro minorile, dispersione scolastica ed esclusione sociale. Sono alcuni dei compiti di un Garante.