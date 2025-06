Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Durante la seduta odierna, il Consiglio Comunale di Fondi ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentata dal consigliere comunale Salvatore Venditti del gruppo consiliare PD - Camminare Insieme, su proposta della sezione ANPI di Fondi “Pietro Ingrao” e del Comitato Pontino "Un Ponte Per".

La mozione ha trovato il consenso di tutti i gruppi consiliari, che hanno riconosciuto l'urgenza e l'importanza di prendere una posizione chiara sul conflitto israelo-palestinese, nel segno della pace e del rispetto del diritto internazionale.

Con il voto favorevole, il Consiglio Comunale di Fondi chiede ufficialmente al Governo Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa. Inoltre, impegna il Sindaco di Fondi a promuovere queste istanze presso altri Sindaci del Lazio per sensibilizzare le rappresentanze parlamentari.

Un atto di responsabilità e di umanità necessario — ha commentato il consigliere Venditti — che pone la nostra città in una rete di enti locali attivi per la pace, la tutela dei diritti umani e il rispetto del diritto internazionale. Un gesto che riafferma il dovere delle Istituzioni di non restare indifferenti di fronte al genocidio del popolo palestinese.

Siamo profondamente soddisfatti e ringraziamo il consigliere Venditti, il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale di Fondi per l’approvazione unanime della mozione. Il riconoscimento dello Stato di Palestina - dichiarano Giovanna Sposito per l'ANPI e Francesco Zannella per Un ponte per - non è soltanto un atto simbolico, ma un passo concreto verso una soluzione fondata sulla pace e sul diritto all'autodeterminazione di un popolo che sta subendo una tragedia umanitaria senza precedenti. Continueremo a lavorare sul territorio per promuovere una cultura di pace.