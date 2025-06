I consiglieri Ciccone e Venditti presentano mozione chiedendo impegni concreti contro il gioco d'azzardo

Nella nostra Città vengono spesi 3.700,00€ a persona ogni anno in gioco d’azzardo. Una cifra impressionante, che ci colloca tra i primi Comuni in Provincia di Latina, con una forte incidenza del gioco on line ed una crescente e pericolosissima diffusione tra i minori.

I dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli, gli studi sul territorio di Caritas Diocesana di Gaeta e altre Associazioni, dimostrano come il nostro sia un terreno fertile per la pratica dell’azzardo con numeri che superano di gran lunga la media nazionale e regionale.

Il gioco patologico e compulsivo ha gravi implicazioni sulla salute, sul benessere sociale, con effetti di dipendenza, indebitamento e disgregazione familiare. Ma non dobbiamo commettere l’errore di considerare l’azzardo un vizio privato, è invece una ferita collettiva di cui tutti dobbiamo occuparci. Con senso di responsabilità.

Per questo motivo, i Consiglieri Francesco Ciccone e Salvatore Venditti, Capigruppo rispettivamente di Fondi Vera e Camminare Insieme, hanno proposto una Mozione che sarà discussa nell’ambito della prossima seduta di Consiglio Comunale in programma Giovedì 26 Giugno. Un testo che prevede azioni e misure di contrasto alla pratica dell’azzardo e tra le altre cose chiede a Sindaco e Giunta:

l’apertura di uno Sportello di ascolto e supporto;

l’applicazione di uno Sconto sulla TARI per gli esercizi che sceglieranno di non installare al proprio interno slot machines;

iniziative di prevenzione e maggiori controlli sul territorio;

campagne di sensibilizzazione in accordo con le Scuole.

Speriamo venga accolta dalla massima assise. Perché è necessario che le Istituzioni impegnino energie e risorse per contrastare la pratica dell’azzardo. Prendere una posizione chiara vuol dire mettere in campo azioni concrete. I problemi derivanti dall’abuso dei sistemi di gioco ed i rischi legati alla ludopatia devono entrare nell’agenda politica della nostra Amministrazione Comunale - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.