Tutti i servizi sanitari attivi presso l'ospedale San Giovanni di Dio

Quali sono i servizi sanitari attualmente attivi presso il “San Giovanni di Dio” di Fondi? In un’era in cui si continua a parlare di depotenziamento del plesso ospedaliero, spesso sulla base di invettive social senza realmente conoscere reparti e specificità ospedaliere, scattare un’istantanea può servire a misurare progressi o a mettere a fuoco nuovi obiettivi.

Senza considerare che, tra servizi reintrodotti di recente e nuove professionalità, non di rado capita che i cittadini si rivolgano al privato o a nosocomi territorialmente lontani non sapendo di avere anche a Fondi piccole eccellenze ambulatoriali.

Questa la riflessione che ha portato la manager Asl Sabrina Cenciarelli e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, in stretta collaborazione con la direzione sanitaria del presidio centro rappresentata da Giuseppe Ciarlo e Fabrizio Turchetta, a mettere nero su bianco, in maniera analitica, l’elenco, l’ubicazione e i servizi attualmente attivi presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”: un piccolo vademecum utile, per cittadini, utenti e medici di base.