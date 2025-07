Ciccone sul fallimento in materia di opere pubbliche che ricade sempre sui cittadini

Non ci crederete ma la Delibera di Giunta n. 123 dello scorso 15 Aprile, con cui è stato approvato il Progetto di adeguamento e risanamento di Piazza Municipio e del parcheggio sottostante, parla di promozione della “sicurezza e funzionalità degli edifici”, della volontà di “preservare il patrimonio immobiliare comunale”, e soprattutto cita la necessità di “ridurre i costi di gestione a carico del Comune”.

Non è una barzelletta, è tutto vero.

Com’è vero che siamo di fronte al fallimento delle politiche attuate in materia di opere pubbliche da anni da questa classe politica. Conti alla mano, ogni anno questa Piazza ha perso 100mila€ di valore, o peggio ancora ha accumulato 100mila€ di problemi, disservizi, carenze. Eppure si è atteso troppo tempo per rimediare.

“Le criticità erano sotto gli occhi di tutti, sono state sotto gli occhi di tutti per anni. Più volte i Gruppi di Opposizione hanno chiesto una forte azione di controllo da parte del Comune circa i lavori realizzati ma non si è mai affrontato il problema e quella che poteva essere una manutenzione ordinaria oggi diventa straordinaria e onerosa. Senza che nessuno se ne assuma la responsabilità - tuona il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Come per tanti altri cantieri infiniti di questa Città, come per altre opere pubbliche faraoniche che poco dopo il taglio del nastro hanno evidenziato errori e orrori grossolani, per cui pagheranno sempre e solo i Cittadini fondani, non pagheranno Dirigenti, Ditte esecutrici e Tecnici, tantomeno Sindaci e Assessori. Macché.