Il 5 luglio torna in città ''Lo Sbaracco'' con spettacolo, musica, gastronomia e shopping

Si scaldano i motori per la quinta edizione dello Sbaracco, l’atteso evento estivo che sabato 5 luglio 2025 animerà il centro storico di Fondi con un mix irresistibile di shopping, spettacoli, musica e gusto. Dopo i successi registrati nelle precedenti edizioni del 2017, 2018, 2019 e 2024, lo Sbaracco torna con una giornata ricca di occasioni e intrattenimento, trasformando la città in un grande mercato all’aperto dove fare acquisti a prezzi imbattibili, scoprire il meglio del commercio locale e vivere un’esperienza coinvolgente per tutte le età.

Allo scoccare della mezzanotte grande spettacolo pirotecnico a cura del Comune di Fondi.

Occasioni e intrattenimento

Negozi e attività commerciali esporranno la loro merce in strada dalla mattina fino a tarda notte con sconti eccezionali, mentre lungo le principali vie e piazze del centro si alterneranno show e spettacoli con un’animazione travolgente. Gran finale con i fuochi d’artificio a mezzanotte sopra lo storico Castello Caetani. Durante lo Sbaracco, i commercianti allestiranno dunque bancarelle all'aperto, creando un’atmosfera vivace, colorata e festosa.

Oltre alle occasioni di shopping, i visitatori potranno godere di una vasta gamma di iniziative e passatempo: live music, punti di ristoro con food e beverage, un fruit point con i prodotti del Mof e tanti spettacoli per bambini. L’obiettivo è quello di replicare il grandioso successo delle quattro edizioni precedenti in cui lo Sbaracco di Fondi si è confermato lo Sbaracco più partecipato d’Italia per numero di aziende coinvolte, presenze e quantità di eventi organizzati.

L’organizzazione

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra Consorzio Fondipiù, Regione Lazio, Comune di Fondi, Pro Loco Fondi, Cat Confcommercio, Confcommercio Lazio Sud Fondi, Associazione Cultura Locale “Fondi Città di Gusto”, Camera di Commercio Frosinone Latina, Azienda Speciale Informare, Banca Popolare di Fondi, MOF e alle tantissime attività del centro.

L’evento rientra nel cartellone ufficiale del Comune di Fondi “Estatissima 2025”.

Gli obiettivi

L’obiettivo è duplice: da una parte valorizzare e sostenere il commercio di prossimità, dall’altra offrire a cittadini e turisti un evento che unisce convenienza e socialità, con tante proposte per vivere la città in maniera nuova, dinamica e accogliente. La data da cerchiare in rosso sul calendario è dunque sabato 5 luglio, per una nuova edizione, la quinta, de “Lo Sbaracco”, pronta a confermarsi tra gli appuntamenti più amati del territorio.

L'intervento del sindaco Beniamino Maschietto e dell’amministrazione

Un sentito ringraziamento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l'assessore al Turismo Vincenzo Carnevale e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato - va a tutti i partner dell’iniziativa e, in particolare, all’ideatore dello Sbaracco, l’infaticabile Enzo Di Lucia che da mesi ormai sta coordinando una macchina organizzativa enorme. Si tratta di un evento molto sentito dalla cittadinanza e dall’intera amministrazione che, siamo sicuri, farà bene al turismo, all’economia cittadina e soprattutto alle piccole e medie imprese della nostra meravigliosa città.

Si ringraziano per il prezioso supporto i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino, gli agenti della Polizia Locale e i volontari del comitato di Fondi della C.R.I. presieduta da Mario Di Vito.